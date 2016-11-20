مقتل جندي تركي شمالي سوريا

أنقرة - الأناضول – أعلنت القوات المسلحة التركية، الأحد، مقتل أحد جنودها جرّاء إصابته في حادث وقع قرب بلدة “نعمان” في ريف حلب الشمالي.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن “أحد أفراد القوات التركية المشاركة في عملية درع الفرات لدعم قوات الجيش السوري الحر في مكافحة التنظيمات الإرهابية، قتل اليوم شمالي سوريا، جرّاء إصابته في حادث وقع قرب بلدة نعمان في ريف حلب” دون أن يوضح طبيعة الحادث.

وأضاف البيان أن “تنظيم الدولة الإرهابي شن اليوم هجوماً على القوات التركية الموجودة لدعم قوات الجيش السوري الحر قرب قرية الغوز في الريف الشمالي لمحافظة حلب، وأن الهجوم أدى لإصابة اثنين من القوات التركية بجروح طفيفة”.

كما أشار البيان إلى أن القوات التركية استهدفت 79 موقعاً للتنظيم، و5 مواقع لتنظيم “ب ي د” شمالي سوريا، ودمّرت مخابئ ومواقع دفاعية ومراكز قيادة ومخازن أسلحة تابعة للتنظيمين في المنطقة.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة “الدولة الاسلامية” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أية مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.