هيئة الطيران المدني: تحقيق تحطم طائرة الإمارات قد يستغرق ثلاث سنوات

دبي – رويترز – قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات الأحد، إن استكمال التحقيق في تحطم طائرة تابعة لطيران الإمارات لدى هبوطها في مطار دبي الدولي في الثالث من أغسطس آب قد يستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام.

وكان الحادث هو الأول من نوعه في تاريخ الإمارات. وتم إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى لكن رجل إطفاء لقي مصرعه وهو يحارب ألسنة اللهب التي نشبت في الطائرة من طراز بوينج 777-300 في رحلة قادمة من الهند بعد أن انزلقت على مدرج مطار دبي على بطنها.

وفي تقرير أولي نشر في السادس من سبتمبر أيلول قالت الهيئة إن قائد الرحلة رقم (إي.كيه.521) حاول إلغاء عملية الهبوط بعد أن لامست العجلات الأساسية للطائرة أرض المدرج بالفعل.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني سيف محمد السويدي على هامش مؤتمر في دبي، إن التحقيق سيكتمل بحلول عام 2019 وإن الهيئة ستطبق على الأرجح بعض الإجراءات الاحترازية قبل ذلك الحين. ولم يفصح عن طبيعة تلك الإجراءات.

وقالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات لرويترز إن الإطار الزمني الذي ذكرته الهيئة بين عامين وثلاثة أعوام “لاستكمال تقرير عن تحقيق بهذه الطبيعة ليس أمراً غير معتاد”.

وقال السويدي أيضاً إنه يتوقع أن يستغرق تحقيق آخر تقوده روسيا في تحطم طائرة تابعة لشركة (فلاي دبي) في 19 مارس آذار في جنوب روسيا عامين آخرين.

وقتل كل من كانوا على متن الطائرة في الحادث وعددهم 62 شخصاً.

وأشار بيان نشرته لجنة الطيران الدولية ومقرها موسكو في الثامن من أبريل نيسان إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الطيار.