الدفاع العراقية تعلن مقتل 125 من “الدولة”خلال 24 ساعة

العراق - الأناضول – أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، مقتل 125 من “الدولة الاسلامية” في قصف نفذه سلاح الجو خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “125 من تنظيم داعش قتلوا خلال قصف نفذه سلاح الجو العراقي منذ السبت وحتى الأحد، على قاطع عمليات تحرير نينوى”.

وأضافت الوزارة أن “طيران الجيش نفذ 22 طلعة جوية قتالية، ضمن المحور الغربي من الموصل تم خلالها مقتل 47 من الدولة بمحيط مطار تلعفر، فيما جرى مقتل 10 من التنظيم وتدمير 4 أوكار للمسلحين ضمن قاطع الشرطة الاتحادية “.

وتابع “في محور أربيل تم استهداف دراجة نارية وقتل اثنين من المسلحين”.

كذلك أسفر القصف الجوي عن مقتل 12 من التنظيم في قرية عمر كان شمال آثار نمرود، و30 في قرية خضر إلياس (المجاورة لقضاء تلعفر)، و12 في قرية بشطالية، ومثلهم في المحور الشرقي، بحسب البيان.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب البيشمركة (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.