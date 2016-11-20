سوريا ترفض منح شرق حلب إدارة ذاتية

بيروت - رويترز – قال وليد المعلم وزير خارجية سوريا الأحد، إن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا اقترح تشكيل إدارة ذاتية في شرق حلب الذي تسيطر عليه قوات المعارضة لكن دمشق رفضت الاقتراح.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد محادثات عقدها مع دي ميستورا في دمشق الأحد “فكرة الإدارة الذاتية التي طرحها دي ميستورا مرفوضة لدينا لأنها نيل من سيادتنا الوطنية ومكافأة للإرهاب.”

وأضاف إنه من السابق لأوانه الحكم على السياسة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الحرب الأهلية في سوريا، وعبر عن أمل دمشق في أن يضع ترامب نهاية لدعم الجماعات المسلحة ويكبح القوى الإقليمية التي تساندها.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون من دمشق، “ما نريده من الإدارة الأمريكية القادمة ليس وقف المجموعات الإرهابية بل لجم الدول الإقليمية المعروفة بدعمها لهؤلاء.”