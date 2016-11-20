وزير الخارجية الفرنسي يحض واشنطن على تفادي المغامرة الانعزالية

الدوحة – أ ف ب – حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الولايات المتحدة، على تفادي “المغامرة الانعزالية” في اعقاب انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً، وذلك في تصريحات ادلى بها الاحد على هامش مؤتمر في قطر.

وقال ايرولت “ما يجب تفاديه ايا كان الثمن، هو المغامرة الانعزالية، الانفرادية او اي صيغة انفصال مع ما يشكل (…) دولة قانون على مستوى العالم”.

ودعا في افتتاح الدورة التاسعة من “مؤتمر السياسات العالمية” بمشاركة زهاء 250 شخصية من 40 دولة، الى حلول “جماعية” في مواجهة الازمات الدولية.

اضاف “في مواجهة اضطرابات العالم، الحل الوحيد يتمثل في توحيد قوانا واظهار تضامننا والتوصل الى حلول جماعية للمشاكل المشتركة”.

واثار انتخاب ترامب خلفاً للرئيس باراك اوباما، قلقاً في الولايات المتحدة والعالم، نظراً الى اعتماده في حملته الانتخابية على خطاب شعبوي انتقد خلاله الاقليات وقوانين الهجرة وغيرها من القضايا ذات البعد الدولي. كما اثارت تصريحات لترامب حول الاجراءات الحمائية وحلف شمال الاطلسي، قلق حلفاء واشنطن.

وقال ايرولت في قطر اليوم “نحن بحاجة الى شريك اميركي منفتح على العالم، منخرط بشكل كامل، يستخدم بطاقة التعاون مع حلفائه”، ويعتمد تعددية التحرك في “الرد على التحديات الدولية”، ومنها مكافحة الارهاب والتغير المناخي وموجات الهجرة المتنامية والتنمية المستدامة، بحسب الوزير الفرنسي.

وعلى صعيد العلاقات بين باريس وواشنطن، اكد ايرولت ان بلاده ستتعاون مع ادارة ترامب “لأن الولايات المتحدة بلد صديق لفرنسا ولأن تعاوننا لا غنى عنه”.

وشدد على ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شرع في التحاور مع ترامب بعيد انتخابه سعياً لتوضيح “الشكوك التي تسبب بها حملة انتخابية مثيرة للجدل”.