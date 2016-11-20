المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تعلن ترشحها لولاية جديدة

برلين- أ ف ب- اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الأحد لحزبها ترشحها لولاية جديدة في منصبها بينما يرى فيها انصارها الحصن الاخير في مواجهة صعود الشعبويين الذي عكسه قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

واعلنت ميركل ترشحها في اجتماع لحزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي على ما اعلنت مصادر قريبة من الحزب لوكالة فرانس برس.

وأكدت المستشارة التي ستخاطب الصحافيين حوالى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، انها تطمح لإعادة انتخابها في رئاسة الحزب خلال مؤتمر يعقده في كانون الاول/ ديسمبر، ثم الترشح للمستشارية خلال الانتخابات التشريعية المقررة في ايلول/ سبتمبر او تشرين الاول/ اكتوبر 2017، بحسب المصادر.

مؤخرا اعتبرت ميركل التي تشغل هذا المنصب منذ احد عشر عاما، وهو رقم قياسي في السلطة في الدول الغربية، عدة مرات في السنوات الاخيرة “شخصية العام” و”اقوى سيدة في العالم”.

الاحد اعتبرت المقربة منها في حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي جوليا كلوكنر انها “ضمانة استقرار وثقة في فترة اضطرابات”.

- مدة قياسية سبقها اليها كول

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ميركل (62 عاما) تتمتع بفرص كبيرة للفوز في الانتخابات لولاية رابعة في منصب المستشارية.

بذلك ستحطم ميركل الرقم القياسي في مدة الحكم لـ14 عاما في المانيا الذي سجله المستشار كونراد اديناور بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها ستعادل سلفها وراعيها السياسي هلموت كول الذي بقي مستشارا لـ16 عاما.

واشار استطلاع للرأي نشر الأحد إلى رغبة 55% من الالمان في بقاء ميركل في منصبها مقابل 39% يرفضونه. في اب/ اغسطس كانت نسبة التأييد 50%.

غير ان ميركل تشهد مفارقة حاليا. فهي تلقى الاشادات في الخارج حيث يعول عليها كثيرون منذ فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية. لكنها داخليا ستخوض السنة الانتخابية وقد اضعفها وصول مليون لاجئ الى المانيا.

واشاد بها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك اوباما هذا الاسبوع في برلين، قائلا “لو كنت المانيا، لقدمت لها دعمي”.

وفي مواجهة صعود التوجهات السلطوية في العالم، اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية أن ميركل هي “المدافع الاخير عن القيم الانسانية للغرب”. وقد دافعت عن سياستها السخية حيال الهجرة وذكرت دونالد ترامب مؤخرا بوضوح باهمية القيم الديمقراطية.

في المقابل كتبت صحيفة “دي تسايت” هذا الاسبوع ان “سلطتها في بلدها تتفتت”.

وفيما تشهد شعبيتها تحسنا بعد تراجعها على اثر أزمة الهجرة، لا يحظى حزبها باكثر من 33 بالمئة من نوايا التصويت، اي اقل بحوالى عشر نقاط عن الانتخابات السابقة التي جرت في 2013.

- تراجع شعبية في المانيا

قالت “دي تسايت” ان “تأثير فوز ترامب بلغ ميركل بينما تبدو امكانياتها القيادية محدودة”، موضحة انها “لم تعد تستطيع الاعتماد على اوروبا للسير قدما ولا تستفيد من حزب موحد وراءها ولا تتمتع بالدعم الواضح من السكان الذي كانت تلقاه قبل سنة ونصف السنة”.

والجدل الذي يرافق منذ اشهر ترشحها جاء نتيجة هذا الضعف. فقد اضطرت للتفاوض في قضية المهاجرين مع المتمردين عليها من الفرع البافاري لحزبها الذي هدد مرارا بعدم دعمها في 2017، قبل ان يتراجع في غياب أي بديل.

وواجهت المستشارة ايضا نكسة مؤخرا باخفاقها في طرح مرشح من حزبها ليتولى رئاسة المانيا في2017 وتفوق عليها الاشتراكيون الديمقراطيون.

والاهم من كل ذلك، ان عهدها شهد نمو حزب شعبوي في المانيا ينافس حزبها اليميني. فحزب البديل من اجل المانيا يتمتع بفرص كبيرة لدخول البرلمان في سابقة لحزب من هذا النوع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945.

لكن ميركل تستفيد من نقاط مهمة ايضا. فليس هناك منافس جدي لها في معسكرها فيما تبقى اكثر شعبية بكثير من خصومها الاشتراكيين الديمقراطيين.