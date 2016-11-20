 مقتل 116 شخصاً وإصابة أكثر من 200 جراء خروج قطار عن القضبان شمال الهند

دلهي – د ب أ – لقي 116 شخصاً على الاقل حتفهم، والكثير منهم كانوا نائمين وأصيب أكثر من 200، عقب خروج قطار ركاب هندي عن القضبان صباح الاحد في ولاية اوتار براديش بشمال البلاد.

ووقع الحادث، الذي شهد خروج ما لا يقل عن 14 عربة قطار عن القضبان، حوالي الساعة الثالثة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (2130 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) بالقرب من منطقة بوخرايان على مسار قطار باتنا- اندور السريع.

ووصل رجال الانقاذ للناجين المحاصرين داخل ثلاث عربات تضررت بشدة ، يتردد أنها ربما كانت تقل 150 شخصاً وقت الحادث.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية انيل ساكسينا، ” علينا أن نقوم بجهودنا ببطء ، فبعض الركاب ما زالوا أحياء ، ونحن نقوم بقطع المعدن للوصول إليهم”.

وتعرض 75 شخصاً على الأقل لإصابات خطيرة، وتعرض 150 آخرين لإصابات طفيفة، طبقاً لما ذكره كبير مسؤولي الشرطة زكي أحمد.

وكان القطار المؤلف من 23 عربة ، يحمل نحو 2500 راكب .

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية إنه لا يعرف في هذه المرحلة سبب الحادث ، مضيفاً إن التركيز منصب حالياً على جهود الإغاثة.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندار مودي عن حزنه لوقوع هذا الحادث ، وكتب على صفحته على موقع تويتر ” أشعر بحزن فوق الوصف لوقوع خسائر في الأرواح بسبب انقلاب القطار .قلبي مع الأسر المكلومة “.

وقال رجل لم يكشف عن هويته لقناة “إن.دي.تي.في” التلفزيونية “لقد استيقظنا فجأة، عندما توقف القطار مع ضربة شديدة وصوت صراخ، تمكنا من الخروج والكثير من العربات خرجت من القضبان”.

وأظهرت القنوات التلفزيونية عدداً كبيراً من الاشخاص يحملون أمتعتهم عبر الحقول إلى طريق سريع، حيث كانت تنتظر الحافلات لنقلهم إلى أقرب بلدة.

وذكر راجين جوهين، الوزير الاول بوزارة السكك الحديدية إن الحادث يمكن أن يكون ناجماً عن عيب في القضبان.

وتقل خطوط السكك الحديدية في الهند نحو 20 مليون راكب يومياً ولديها سجل سلامة سيء وطبقاً لهيئة السكك الحديدية، فإن معظم الحوادث ناجمة عن أخطاء بشرية وتصام مع الحيوانات أو أشخاص أو عربات أخرى أو خروج عربات القطارات عن القضبان أو حرائق.