تنظيم الدولة يقصف الأحياء المحررة في الموصل

الموصل – د ب أ – أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق الأحد، عن مقتل واصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال وعناصر القوات العراقية في قصف صاروخي وتفجير انتحاري لعناصر الدولة استهدف المدنيين بالأحياء المحررة في شرقي الموصل.

وقال العميد رجب عبد الله ، إن تنظيم “داعش قصف ظهر اليوم المدنيين في أحياء العلماء والاعلام والمعلمين والمحاربيين وعدن شرقي الموصل مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم عسكريون من الذين كانو يشرفون على حماية احياء المدنيين “.

وأوضح أن “داعش أقدم أيضاً على تفجير أربعة عجلات مفخخة يقودها انتحاريون في أحياء عدن والمحاربين استهدف الاحياء السكنية والمدنيين، وشهدت ساحة التبادل التجاري معارك واشتباكات يبن القوات العراقية وداعش أسفرت عن مقتل خمسة قياديين من داعش”.