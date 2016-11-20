مفاجأة: لهذا السبب اعتزل محمود عبد العزيز السينما

لندن – القدس العربي

تبين أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز اعتزل السينما قبل وفاته بسنوات قليلة بسبب حذف مشاهد من آخر فلم سينمائي شارك فيه، وهو فلم “إبراهيم الأبيض” المثير للجدل، وذلك بحسب مفاجأة كشفها الفنان الكبير سمير صبري في حفل تأبين الراحل.

وبحسب ما تناقلت وسائل الاعلام المصرية عن صبري خلال ندوة التأبين التي أقامها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ38 تخليداً لذكراه فان المشاهد المحذوفة كانت على الأغلب لخدمة بطل الفلم الشاب أحمد السقا.

وقدم محمود عبد العزيز خلال الفلم شخصية “عبدالملك زرزور”، وعلى الرغم من أن دور محمود عبدالعزيز ترك بصمة وعلامة في كل من شاهد الفيلم، إلا أنه عبر عن صدمته بسبب حذف الكثير من مشاهده.

وأضاف صبري: “أخبرتُ محمود أن المخرج أكيد له رؤية، وأنه لن يحذف مشاهدك من أجل السقا”، إلا أنه أكد له أنه لن يشارك في أفلام سينمائية مرة أخرى.

يذكر أن فيلم “إبراهيم الأبيض” تم انتاجه عام 2009، وهو من بطولة أحمد السقا ومحمود عبدالعزيز وهند صبري وعمرو واكد، وهو من تأليف عباس أبو الحسن وإخراج مروان حامد.