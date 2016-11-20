الأزمة السياسية تهدد المغرب في غياب حكومة جديدة

الرباط- أ ف ب- بعد ستة اسابيع من فوزه في الانتخابات التشريعية في المغرب، لم يتمكن عبد الاله بنكيران من تشكيل تحالف حكومي، وتعيش البلاد على وقع مسلسل سياسي اعلامي قد يتحول قريبا إلى أزمة سياسية.

وبعد فوز حزبه، حزب العدالة والتنمية، أعاد الملك محمد السادس تكليف بنكيران الذي رأس حكومة ائتلاف لمدة خمس سنوات.

وهو يجري منذ ذلك الحين مشاورات مكثفة مع الاحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصومه في حزب الاصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع.

لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على 198 مقعدا تشكل الحد الادنى المطلوب ليحصل على الثقة في البرلمان حيث يشغل حزبه 125 مقعدا.

- ملياردير في الساحة

دخلت إلى الساحة شخصية لم تكن متوقعة هي الملياردير ووزير الزراعة المنتهية ولايته عزيز أخنوش.

وأخنوش الذي لا ينتمي إلى أي تيار محدد، من أكبر اثرياء القارة ويظهر في اغلب الاحيان إلى جانب العاهل المغربي في معظم الجولات الدبلوماسية الملكية. وقد اصبح بعد الانتخابات التشريعية رئيسا للتجمع الوطني للاحرار، وهو حزب ليبرالي يضم اعيانا محليين ورجال اعمال وتكنوقراط.

ومنذ ذلك الحين تراوح المفاوضات مكانها وتتحول الى مواجهة بين ابن كبيران وأخنوش. ولم تسفر لقاءات عدة عن أي نتيجة.

قالت الصحف المحلية إن التجمع الوطني للاحرار طلب عددا من الوزارات الاساسية ومكانا في التحالف المقبل لحليفه الاتحاد الدستوري.

ويبدو انه طالب خصوصا بنكيران بان يستبعد من الحكومة المقبلة حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة في 2013. وهذا الشرط غير مقبول من رئيس الوزراء الذي حصل للتو على موافقة هذا الحزب للانضمام الى الحكومة مع الشيوعيين السابقين في حزب التقدم والاشتراكية الذي انضم إلى التحالف الحكومي السابق.

ومع حزب العدالة والتنمية والاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، ما زال ينقص 15 مقعدا ليتمكن رئيس الوزراء من تحقيق الاغلبية المطلوبة. ونظريا يمكنه اللجوء الى حزبين آخرين هما الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

- مأزق تام

في حساباته السياسية التي لا يعول فيها كثيرا على الخطوط العقائدية، يجد أخنوش نفسه حكما في موقع صانع الاغلبية الذي لا يمكن تجاوزه.

ومع تصاعد التوتر، يبدو الجمود مؤكدا بينما صفى الخصمان حساباتهما عبر الاعلام مع سلسلة من الرسائل والاسرار التي تم تسريبها بمهارة.

إلى أن بث حزب العدالة والتنمية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر تسجيل فيديو لبنكيران وهو يدين امام كوادر حزبه “محاولة انقلاب” و”عرقلة” و”مؤامرة ضد ارادة الشعب”. وقال بنكيران محذرا “لن اقبل بان يهين أي شخص إرادة المواطنين بالتفاوض كما لو انه هو رئيس الحكومة”.

واثارت هذه التصريحات سلسلة من التعليقات. ورأى فيها الموقع الالكتروني الاخباري “لو360″ (القريب من محيط القصر) “اعترافا بالفشل” ومناورة “لاعداد الرأي العام لازمة لا مخرج لها”.

اما موقع “لو ديسك” فقد رأى ان حزب العدالة والتنمية اراد ان يظهر ان تشكيل الحكومة وصل الى “طريق مسدود بالكامل”.

وقال إن “بنكيران اختار المواجهة في منطق تحذير”، معتبرا انه “موقف عصيان يمكن أن يؤدي اما إلى سقوطه أو إلى استقرار سياسي دائم”. وتحدث عن “توتر واضح مع القصر”.

وكتبت صحيفة “تيل كيل” متسائلة “ماذا يحدث اذا لم يتمكن بنكيران من تشكيل اغلبيته؟”، مؤكدة انه “وضع غير مسبوق، كل السيناريوهات مطروحة فيه”. ولا يتضمن الدستور أي اشارة إلى وضع من هذا النوع.

ويعتبر الملك الحكم وفوق الاحزاب، لكنه قد يضطر الى التدخل. وصرح مطلع الشهر الجاري ان “تشكيل الحكومة المقبلة يجب الا يكون مسألة رياضيات” أو لتقاسم “غنيمة انتخابية”.

وتوقف العمل على هذا الملف خلال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين في مراكش. لكن يفترض ان يطرح مجددا بقوة فور عودة الملك من جولة في شرق افريقيا يرافقه فيها أخنوش للترويج للزراعة المغربية خصوصا.