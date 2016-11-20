فضيحة: زوجة جورج وسوف تطلبه للمحكمة عبر الصحف

لندن – القدس العربي:

تقدمت ندى زيدان بطلة الرالي القطرية، دعوى نفقة ضد زوجها الفنان جورج وسوف، وذلك رغم نفيها مؤخرًا ما اشيع حول انفصالهما.

وتقدمت ندى برفع دعوى طلاق ونفقة ضد جورج وسوف وتم نشر الدعوى رسمياً في الصحف القطرية.

وجاء في نص الدعوى المنشورة تعلن محكمة الأسرة الكلية دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بالمحكمة الابتدائية المدعى عليه جورج بديع وسوف (لبناني الجنسية ) في الدعوى رقم 7010 /2016 أسرة كلي الثالثة المرفوعة من المدعية ندى أبو ندى بالحضور لجلسة 21/11/2016 الساعة 8 صباحاً في الدور الرابع ، القاعة رقم (4) بمبنى المحكمة الابتدائية الكائن بشارع السد.. توقيع قاضي المحكمة الابتدائية.

يذكر أن جورج وسوف، كان قد رزق من ندى بابنته الأولى قبل شهور، والتي أطلقا عليها اسم “عيون”.