محمد فؤاد يتهم عمرو دياب بسرقة أغانيه (فيديو)

لندن – القدس العربي

فاجأ الفنان محمد فؤاد جمهوره باتهام الفنان عمرو دياب بسرقة أغانيه، وذلك على الرغم من تأكيده على العلاقة القوية التي تجمعهما برغم المنافسة الشرسة التي كانت بينهما في الثمانينات والتسعينيات.

وقال محمد فؤاد خلال حلوله ضيفاً على برنامج “90 دقيقة” أن عمرو دياب هو صديقه الوحيد في الوسط الفني، وأن الجمهور لو عرف شخصية عمرو دياب الحقيقية لأحبوه 20 مرة ضعف ما يحبوه الأن، مشيراً إلى ان الهضبة لديه روحاً طيبة.

وأضاف محمد فؤاد أن عمرو دياب كان يسكن معه في فترة من الفترات، وإنه هو من أقله إلى المطار في أول رحلة له إلى أمريكا، بالرغم إنه شعر بالغيرة منه في ذلك الوقت.

وعن المنافسة بينهما، أكد محمد فؤاد أن عمرو دياب استولى على عدة أغاني منه قائلاً: “ديه حركات عمرو دياب النص كم”، موضحاً أن أغنية “ميال” الشهيرة التي غناها الهضبة كانت له في بادئ الأمر، إلا إنه أخذها منه ليصنع معها نجوميته.

واستكمل محمد فؤاد حديثه كاشفاً أنه لو كان هو من غنى أغنية “ميال” لم يكن ليحقق ذات النجاح الذي حققه عمرو دياب، كما قال محمد فؤاد أن أغنية “ما تخافيش” كانت هي الأخرى مكتوبة وملحنة له، إلا أن عمرو دياب بدأ في غنائها في الحفلات، وبعد ذلك فوجئ إنه طبع بوستر ألبوم “ميال” وبها أغاني خاصة به.

وعن أحب الأغاني إلى قلبه بصوت عمرو دياب، قال محمد فؤاد أنه يحب كثيراً أغنية “تملي معاك” له.