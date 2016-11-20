انقطاع الكهرباء عن 44 ألف منزل بشمال غرب فرنسا إثر رياح عاتية

رين- أ ف ب- انقطع التيار الكهربائي عن 44 ألف مسكن في شمال غرب فرنسا إثر هبوب رياح عاتية الأحد بلغت سرعتها 160 كلم في الساعة، وفق ما افادت الشركة التي تدير شبكة الكهرباء.

وسجل انقطاع الكهرباء عن نحو 25 الف مسكن في منطقة النورماندي و19 ألف مسكن في منطقة برتاني صباح الأحد.

كما ادى عصف الرياح الى اقتلاع اشجار وسقوف منازل بدون حوادث خطرة او ضحايا حتى الان، بحسب السلطات المحلية.

ورغم رفع التحذير في قسم من الشمال الغربي، طلب من الجميع التزام اليقظة حتى مساء الاثنين.

وبحسب الارصاد الجوية الفرنسية فان هذه الرياح نجمت عن “عاصفة في البحر من الاطلسي إلى المانش، مع هبوب رياح قوية على شمال غرب فرنسا”، مشيرة إلى أن هذا الامر “يحدث ثلاث إلى أربع مرات سنويا”.