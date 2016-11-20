تأهل كوريا والبرازيل واليابان وإسبانيا لربع نهائي مونديال السيدات

اسطنبول – الأناضول:

تأهلت أربع منتخبات، الأحد، لربع نهائي مونديال السيدات لكرة القدم تحت 20 عامًا، هي كوريا الشمالية والبرازيل عن المجموعة الأولى، واليابان وإسبانيا عن الثانية، وتقام البطولة حاليًا في بابوا نيو غينيا.

وتغلب منتخب كوريا الشمالية على أصحاب الأرض بابوا نيو غينيا، بسبعة أهداف لهدف، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

أحرز سباعية كوريا الشمالية، ري اون سيم، وغو هيو سيم، ووي غونغ سيم، وسونغ هيانغ سيم، في الدقائق 7 و48 و65 و91، وكيم سو هيانغ (3 أهداف هاتريك) في الدقائق 37 و49 و53، فيما جاء هدف نيو غينيا، الوحيد عن طريق نيكوليت أغيفا، في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وفي نفس المجموعة، اقتنص المنتخب البرازيلي تعادلًا هامًا من السويد، بهدف لكل منهما، ساهم في تأهل السامبا للدور التالي بالبطولة العالمية.

تقدم للسويد، ستينا بلاكستينيوس، في الدقيقة 14، وعادل النتيجة للبرازيل، غابي نونيز، في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

بتلك النتيجتين، تصدرت كوريا الشمالية المجموعة برصيد 9 نقاط، والبرازيل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن السويد (الثالث)، وبابوا نيو غينيا، الرابع والأخير بدون أي نقاط.

وفي ذات الجولة للمجموعة الثانية، حقق منتخب اليابان فوزًا عريضًا على نظيره الكندي، بخمسة أهداف دون رد.

وأحرز خماسية اليابان، مامي اوينو، وهونوكا هاياشي، وهينا سوغيتا، في الدقائق 42 و47 و73 ويووي هاسيغاوا (هدفين) في الدقيقتين 26 و51 من زمن المباراة.

وتمكن منتخب نيجريا من قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين، ولكن هذه النتيجة لم تشفع له للتأهل بسبب فارق الأهداف، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإفريقي، بهدفين لهدف.

تقدم منتخب إسبانيا عن طريق ألبا ريدوندو، في الدقيقة 7، وعادت نيجريا عن طريق إهووما أونييبوتشي، وتشينويندو إهيزوو، في الدقيقتين 12 و72 من زمن المباراة.

بتلك النتيجتين، تصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إسبانيا في المركز الثاني، ونيجيريا ثالثًا، وكندا في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط.

يحمل لقب البطولة المنتخب الألماني، وتعد الولايات المتحدة أكثر المنتخبات حصدًا للقب بإجمالي 3 ألقاب.