معرض لطيور الزينة في الأردن يخطف الأبصار ويجذب الهواة

عمان – رويترز

تشكيلة كبيرة من طيور الزينة الرقيقة الملونة التي تنتسب لمناطق عديدة في ربوع المعمورة قُدمت في معرض سنوي نُظم في الآونة الأخيرة بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان.

واستمر المعرض يوما واحدا فقط ونظمته الجمعية الأردنية لطيور الزينة وعُرضت فيه مئات الطيور التي ضمت عصافير كناريا وعصافير زيبرا وببغاوات.

وكان المعرض الذي نُظم يوم الجمعة الماضية بمثابة فرصة لبيع وشراء الطيور وليشتري محبوها ما يلزم تلك الهواية من متطلبات.

وقال متخصص في تربية الطيور ودراسة سلوكها ومشارك في تنظيم المعرض يدعى محمد زيادة “أهمية هذا المعرض تندرج في إطارين، الأول أنه يشكل مناسبة للتبادل لجميع العاملين بهذا المجال، كما أنه عبارة عن مكان للتجارة سواء بالنسبة لتجار التجزئة أو تجار الجملة. أما الفائدة الأهم فهي للناس الذين يهوون تربية الطيور في بيوتهم”.

وعُرضت الطيور للبيع بما بين ستة دنانير و5000 دينار أردني.

وبعض الطيور المعروضة مستوردة من دول بينها هولندا وأستراليا وبلجيكا.

وقال مشارك بالمعرض يدعى سعيد مسامح إن هذا المعرض يكشف للعالم أن الأردن فيه صناعة طيور زينة قادرة على المنافسة حول العالم.

وشارك في معرض هذا العام نحو 100 من أصحاب الأعمال ومحال طيور الزينة بالأردن.