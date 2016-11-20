خمسة أهداف في فوز سامبدوريا بمباراة مجنونة بالدوري الإيطالي

روما - رويترز

انتفض سامبدوريا بشكل مذهل وسجل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ليحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ساسولو في مباراة مجنونة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم تقدم المباراة لمحات مبكرة على ما يمكن أن يحدث وكان التعادل السلبي يسيطر على أول ساعة من اللعب.

وتقدم فيدريكو ريتشي بهدف لساسولو في الدقيقة 64 وأضاف زميله أنطونيو راجوسا الهدف الثاني بعد عشر دقائق.

لكن فابيو كوالياريلا بدأ انتفاضة سامدبوريا بتقليص الفارق في الدقيقة 84 ثم تعادل لويس موريل بعد دقيقة واحدة قبل أن يسجل بنفسه هدف الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد سامبدوريا بعد هذا الفوز 18 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع وبفارق خمس نقاط عن ساسولو صاحب المركز 16.