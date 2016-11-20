إيقاف حسام حسن وتغريم الزمالك 15 ألف جنيه

القاهرة – د ب أ

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين اليوم الأحد ، عن إيقاف حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد خلال المباراة أمام الإسماعيلي بالمرحلة التاسعة للدوري.

وقررت اللجنة تغريم الزمالك 15 ألف جنيه، بسبب غياب المدير الفني السابق، مؤمن سليمان عن المؤتمر الصحفي بعد لقاء طنطا في المرحلة ذاتها .

وجرى معاقبة كلا من عامل ملابس، وأخصائي العلاج الطبيعي لفريق الداخلية بالإيقاف 8 مباريات بسبب سلوك غير رياضي ، وإيقاف إداري الفريق محمود شكري 4 مباريات للاعتراض على الحكم.