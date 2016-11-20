أردوغان يحذر الحلف الاطلسي من منح اللجوء لـ”جنود ارهابيين”

اسطنبول- أ ف ب- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحد الحلف الاطلسي من منح اللجوء لـ”جنود ارهابيين”، بعد معلومات عن طلب عدد من الضباط الاتراك العاملين في الحلف اللجوء في دول خدمتهم.

وصرح الرئيس التركي للصحافيين في الطائرة التي نقلته إلى اوزباكستان “لا يمكن ان يقبل الحلف الاطلسي طلبات اللجوء هذه، فالمعنيون متهمون بالارهاب”، على ما نقلت صحيفة “ميلييت”.

اضاف “كيف يمكن لارهابي، لجندي ارهابي، شارك في الاعداد لانقلاب، أن يوظف لدى الحلف الاطلسي؟” من دون تفاصيل عن عدد الاشخاص المعنيين. لكنه اكد ان حكومته طلبت تسليمهم محذرا الحلف من توفير ملاذ لهم.

والجمعة أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ أن “ان ضباطا أتراكا موظفين في تراتبية القيادة للحلف الاطلسي طلبوا اللجوء في الدول التي يعملون فيها”، رافضا أن يحدد لفرانس برس عدد الضباط والدول المعنية.

كما أكد أن كلا من الدول الاعضاء التي تلقت طلبات لجوء الضباط “سيقيم ويقرر” بنفسه في هذه المسألة وليس الحلف الاطلسي كمنظمة.

ومن المقرر أن يتوجه ستولتنبرغ الأحد إلى اسطنبول في زيارة هي الثانية لتركيا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/ يوليو. وسيتحدث الاثنين امام الجمعية البرلمانية للحلف الاطلسي، وهي هيئة تشاورية بين برلمانيي الدول الحليفة. كما يلتقي أردوغان الاثنين.