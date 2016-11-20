مكبر صوت خارق يُترجم كلام المتحدث فوراً

القاهرة/سان فرانسيسكو – د ب أ

طورت شركة الإلكترونيات اليابانية “باناسونيك كورب” مكبر صوت متعدد اللغات يقوم بالترجمة الفورية لعبارات المتحدث.

وبحسب موقع “بي.سي ماجازين” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن مكبر الصوت الجديد الذي أطلقت عليه شركة باناسونيك اسم “ميجا هونياكو” يستطيع ترجمة الحديث باللغة اليابانية فورا إلى اللغات الإنجليزية والصينية والكورية الجنوبية.

وبمجرد الحديث في سماعة مكبر الصوت، فإن وحدة الترجمة الفورية الموجودة داخل المكبر تقوم بالاستماع إلى الجمل وتحليلها وترجمتها. ويحتوي مكبر الصوت على شاشة تعمل باللمس وتضم مجموعة من الأزرار يختار المستخدم من خلالها اللغة التي يريد الترجمة إليها من بين اللغات الثلاث المتاحة.

يستهدف الجهاز الجديد العملاء من الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى مكبرات الصوت في الأماكن المزدحمة مثل محطات السكة الحديد والمطارات، حيث يقوم بترجمة التعليمات والإعلانات المسموعة إلى اللغات المتعددة المتاحة.

وبحسب صحيفة “جابان تايمز″ اليابانية فإن مكبر الصوت “ميجا هونياكو” يأتي مزودا بحوالي 300 عبارة شائعة باللغة اليابانية ومترجمة إلى اللغات الثلاث المتاحة بحيث يتعرف على هذه العبارات عند النطق بها ويترجمها منها عبارات “القطار متأخر”، كما سيتم إضافة المزيد من العبارات مسبقة الترجمة من خلال عمليات تحديث عبر مواقع الإنترنت.

وأشارت صحيفة “جابان تايمز″ إلى أن مكبر الصوت “ميجاهونياكو” مصمم بطريقة لا تجعله يتأثر بالضوضاء الموجودة في المكان المستخدم فيه حيث أنه لا ينقل ولا يترجم إلا العبارات المحددة والمنطوقة حرفيا.