الرياح تقطع الكهرباء عن 44 ألف منزل في فرنسا

رين (فرنسا) – أ ف ب

انقطع التيار الكهربائي عن 44 الف مسكن في شمال غرب فرنسا اثر هبوب رياح عاتية الاحد بلغت سرعتها 160 كلم في الساعة، وفق ما افادت الشركة التي تدير شبكة الكهرباء.

وسجل انقطاع الكهرباء عن نحو 25 الف مسكن في منطقة النورماندي و19 الف مسكن في منطقة برتاني صباح الاحد.

كما ادى عصف الرياح الى اقتلاع اشجار وسقوف منازل بدون حوادث خطرة او ضحايا حتى الان، بحسب السلطات المحلية.

ورغم رفع التحذير في قسم من الشمال الغربي، طلب من الجميع التزام اليقظة حتى مساء الاثنين.

وبحسب الارصاد الجوية الفرنسية فان هذه الرياح نجمت عن “عاصفة في البحر من الاطلسي الى المانش، مع هبوب رياح قوية على شمال غرب فرنسا”، مشيرة الى ان هذا الامر “يحدث ثلاث الى اربع مرات سنويا”.