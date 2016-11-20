أوباما يحض بوتين على بذل مزيد من الجهود للحدّ من العنف في سوريا





ليما- أ ف ب- حض الرئيس الاميركي باراك اوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاحد على بذل مزيد من الجهود للحد من اعمال العنف ومعاناة السكان في سوريا، وذلك خلال لقاء غير رسمي في ليما وفق ما افاد مصدر في البيت الابيض “وكالة فرانس برس″.

وابلغ اوباما بوتين، بحسب ما نقل المصدر، ان “وزير الخارجية جون كيري ووزير (الخارجية الروسي سيرغي) لافروف يجب ان يواصلا القيام بمبادرات مع المجتمع الدولي للحد من العنف والتخفيف من معاناة الشعب السوري”.

كذلك، حض الرئيس الاميركي بوتين على احترام التزامات روسيا التي نصت عليها اتفاقات مينسك، مشددا على تمسك الولايات المتحدة وشركائها باحترام سيادة اوكرانيا.

واللقاء غير الرسمي بين الرئيسين لم يستمر سوى بضع دقائق وتم على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادىء (ابيك) في البيرو.

وأفاد مراسل لـ “وكالة فرانس برس″ في المكان ان الرئيسين تحادثا لوقت قصير ثم تصافحا قبل ان ينضما الى القادة الاخرين الذين يشاركون في قمة ابيك.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية “لقد تبادلا التحية في مستهل اللقاء وأجريا مناقشة مقتضبة جدا”، من دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويعقد قادة البلدان ال21 في منطقة آسيا-المحيط الهادىء قمة في البيرو لبحث تحديات الاقتصاد العالمي، على ان يصدروا بيانا يكررون فيه تمسكهم بمواصلة الاندماج الاقتصادي وإزالة العوائق التجارية.

والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد توترا غير مسبوق منذ الحرب الباردة على خلفية النزاعين في سوريا واوكرانيا.