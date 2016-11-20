ضربة كبرى لساركوزي.. نتائج جزئية تشير إلى خروجه على الأرجح من سباق انتخابات يمين الوسط





باريس- رويترز- أظهرت أول نتائج جزئية أعلنت اليوم الأحد أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أخفق في الوصول إلى جولة الإعادة لانتخابات المحافظين في فرنسا وحلّ ثالثاً خلف رئيسي الوزراء السابقين آلان جوبيه وفرانسوا فيون.

وطبقا للنتائج التي أخذت من 2912 مركز اقتراع من إجمالي 10228 مركزاً حصل فيون على 42.8 في المئة من الأصوات، في حين حصل جوبيه على 26 في المئة أما ساركوزي فحصل على 24.4 في المئة من الأصوات.

وفي حال تأكدت هذه النتائج فسوف تكون ضربة كبرى لساركوزي.

وقال تييري سوليري المشرف على الانتخابات “أود أن أقول إن هذه نتائج جزئية للغاية”.

كان منظمون للانتخابات في حزب الجمهوريين وحلفائه من يمين الوسط قد حذروا قبل التصويت من أن النتائج الجزئية قد لا تكون ممثلة للنتائج النهائية نظرا لأن الأصوات في المناطق الريفية يتم فرزها أولاً.