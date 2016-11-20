إيران أرسلت كمية من الماء الثقيل “الفائض” إلى عُمان





دبي- رويترز- قال متحدث نووي إيراني إن بلاده أرسلت بعض “الفائض” من الماء الثقيل إلى سلطنة عمان، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تجاوزت حداً بسيطاً وضع في اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله “في ضوء تقدم المحادثات مع دول وشركات أجنبية متعددة لشراء الماء الثقيل نقلت بعض الكميات من فائض الإنتاج إلى عمان”.

وقالت وكالة الطلبة إن المتحدث أبلغ الوكالة أنه سيتم إرسال المزيد من الماء الثقيل إلى عمان مع تقدم المحادثات مع مشترين خارجيين.