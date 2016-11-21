نافذة فرص بوتين
صحف عبرية
ساعات قليلة بعد انهاء المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، التي اتفقا خلالها على التعاون وتعزيز العلاقة بين الدولتين، أمر رئيس روسيا جيشه بالخروج إلى هجوم ساحق على مدينة حلب في شمال سورية من اجل احتلالها، وهي المدينة الثانية من حيث حجمها، والقضاء على المتمردين الذين يقاتلون فيها.
إن من اعتاد ايضا على القوة العسكرية الروسية الكبيرة في سورية واستخدام القوة غير المحدودة، لا يستطيع عدم ملاحظة استعراض القوة الروسية الواضحة ضد مدينة حلب، حيث شاركت للمرة الاولى حاملة الطائرات «الادميرال كوزنتسوف» التي أرسلتها روسيا إلى شواطيء سورية كجزء من تعزيز كبير للقوات في منطقتنا. الرسالة الروسية واضحة: روسيا جاءت إلى سورية من اجل البقاء فيها. وكخطوة اولى في طريق احياء الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى عالمية. إلا أنه في هذه المرة تحت سلطة قيصر جديد وليس رئيس حزب. قوة عظمى لها مناطق نفوذ وتأثير تخضع لاملاءاتها ورغباتها.
من الواضح أنه إذا كان الهدف الفوري للخطوة الروسية هو مدينة حلب، أو بشكل أدق ما تبقى منها، فإن الهدف الاكثر أهمية كان ارسال اشارة تحذير لجارات سورية، ومنها تركيا وإسرائيل، كي لا تتجرأ على ازعاج روسيا في عملها. ولكن الخطوة الروسية هي مثابة اختبار للرئيس الجديد في الولايات المتحدة، وكيف سيرد على محاولة بوتين «وضع حدود ميدانية» وفرض الحقائق في سورية. وبعد ذلك في مناطق الاحتكاك الاخرى في أرجاء العالم.
الهجوم الحاسم على حلب كان خطوة مطلوبة حان وقتها حسب خطة روسيا من اجل استقرار نظام بشار الأسد في غرب سورية. في الاشهر الاخيرة نجح الحلفاء، روسيا وإيران وسورية، في حصار المدينة من جميع مداخلها وفصل المتمردين عن مواقع التزويد في تركيا في الشمال والمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الغرب. وقد تم «تسطيح» المدينة وفصلها بشكل منهجي من خلال قصف الطائرات الروسية. وفقط ربع سكانها الذين كان يبلغ عددهم 4 ملايين عشية الحرب السورية، بقوا فيها. وكل ما بقي الآن هو انزال الضربة القاضية و»تطهير» المدينة من المتمردين ومؤيديهم، كما وعد بشار الأسد في مقابلة له أجراها قبل بضعة اسابيع.
الطائرات الروسية غير كافية، بل هناك حاجة إلى عملية برية من قبل جنود إيران وحزب الله وجيش سورية النظامي. يمكن القول إنه بعد القصف الجوي ستأتي الضربة البرية التي تتحدث وسائل الاعلام عن التحضير لها في الايام الاخيرة. بوتين يريد فرض الحقائق على الارض قبل دخول «الشريف» الجديد إلى البيت الابيض. وترامب يبدي استعداده للتعاون مع روسيا والقتال معا، ويمكن ايضا مع بشار الأسد، ضد الراديكالية الاسلامية التي يعتبرها التهديد المركزي بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة. ولكن عندما يدخل إلى البيت الابيض ويطلب عزل نفسه عن ادارة اوباما التي تعتبر ضعيفة وغائبة، قد يحاول الاظهار لبوتين أن هناك «رئيس» واحد، وأن هذا الرئيس يجلس في البيت الابيض وليس في الكرملين.
ادارة اوباما هي التي تتحمل المسؤولية الاخلاقية عن احداث حلب. فباستثناء استنكار روسيا، بسبب الاعمال البربرية، فإن الادارة الأمريكية لم تحرك ساكنا في الاشهر الاخيرة من اجل وقف الهجوم على المدينة. ولكن الكرة تتدحرج الآن إلى ترامب.
بوتين يُظهر القوة، إلا أنه وراء هذه القوة توجد دولة تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة. وفي جميع الحالات واضح أن قوة الولايات المتحدة أكبر بكثير. روسيا تعول على قدرتها على ردع الخصم من الدخول إلى مواجهة، وبالتالي يتنازل لهم. في جميع الاماكن التي اختارت أمريكا أن تتصارع فيها مع روسيا في السنوات الاخيرة، فاز الروس. بوتين يعرف ذلك، وكل ما بقي هو رؤية إذا كان ترامب سيتعلم هذه الحقيقة الاساسية.
ايال زيسر
إسرائيل اليوم 20/11/2016
صحف عبرية
رغم أن أسرائيل هي من تحرك بوتين وترامب، إلا أن ترامب لن يستطيع تقبل وقاحة هتلر روسيا
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- عاجلا أم عاجلا يجب أن يقدم بوتين لمحكمة العدل الدولية بسبب القذائف التي لم تستعمل في تاريخ البشرية بعد ويستعملها هو حاليا ضد أطفال حلب .
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- فوصفورية صوتية محرقة ارتجاجية مجنحة …
إن المتابع للإعلام الروسي بكل أنواعه سوف يلاحظ الفرحة الأولى من إعلان إنتخاب ترامب حيث لايغيب على الكثيريين الكره الذي تكنه القيادة الروسية لكلينتون لأنهم يعتبرونها عراب العقوبات الإقتصادية و لو لم تكن هي و من معها لما تجرؤ أوباما على إتخاذ خطوات محدودة،أوباما الذي ينظر له في روسيا على أنه أسود وقح لايستحق حتى الجلوس على سور البيت الأبيض.و لكن لايخفى على عرابين السياسة الروسية أن الحزب الجمهوري أشد وقاحة و إنتهازية ممثلاً بقادته لذلك القادة الروس كانوا يعلمون أنه لم و لن يتوافقون مع هيلاري كلينتون لذلك قرروا الوقوف مع الحزب الجمهوري من باب الأقربون أولى بالمعروف من جهة حيث بالنظر إلى حزب روسيا الموحدة و الحزب الجمهوري هناك توافق على بعض القضايا و الأمر الآخر حتى لو خسر الإنتخابات فلديه رجاله في الدولة العميقة الأمريكية.القادة الروس يعلمون أنه لابد من المواجهة مع من سوف يصبح رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لأنه من صميم عمله التدخل في سياسات الدول و هو مالن ترضاه روسيا في عهد بوتين الذي هو مصمم على إعادة الدور الروسي في العالم بعد أن غاب عهد من الزمن بعد سقوط الإتحاد السوفيتي.و في هذه الحالة المستفيد هي الدول الصغيرة لأن الولايات المتحدة ستبحث عن حلفاء و روسيا كذلك.ويبقى السؤال المهم في حال المجابهة بين دولتين لديهم القوة العسكرية الهائلة لمن الغلبة؟طبعاً لن تكون هناك حرب عسكرية بين الدولتين مباشرة و إنما سيعمد إلى الحرب غير المباشرة عن طريق الحلفاء و يكون أيضاً الدور الأكبر للحرب الإقتصادية. بالعودة للواقع الدولي سنجد أن الولايات المتحدة تتقن هذا النوع من الألعاب أي اللعب من تحت الطاولة و لكن يبقى السؤال هل تستطيع روسيا المجاراة في هذه الحرب الباردة و كيف ستكون قواعد هذه اللعبة بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة.الولايات المتحدة تعتبر روسيا النافس الأول و الأخير و لن تسمح له بتغيير قواعد اللعبة كلياً و لكن هل يسمح بوتين لها بذلك؟بالنظر إلى الساسة المتواجدين على الساحة الروسية هناك عد قليل من هم قادرين على خوض حرب باردة جديدة لذلك المهمة سوف يلقى عاتق كبير منها على بوتين الذي تخرج أصلاً من هذه المدرسة.و يبقى السؤال المهم في حرب من هذا النوع هو معرفة اليهود الروس على أي جانب سيقفون ومع من؟لأنهم الوحيدين القادرين على تغيير المعادلة من خارج الكرملين.
شكراً للسيدة/سيد زيسال على المقال
أعتقد أن ترامب بتأريخ 20/1/17 سيطلق يد جنرالات الجيش الاميريكي وأروقة وزارة الدفاع الاميريكية والمخابرات المركزية في عمل ما يلي:
1) ملاحقة وسحق الأرهاب والأرهبيين في شتى المناطق الساخنة.
2) أستيعاب طموحات بوتين في منطقة الشرق الأوسط العربية وأوكرانيا وأية منطقة ” جديدة ” يريد ” الدب الروسي ” المغامرة فيها !!!!
3) عمل كل ما من شأنه معاداة الصين وكوريا الشمالية.
4) وضع كندا والمكسيك وأميريكا ودول أميريكا الجنوبية تحت ” عين السيطرة الترامبية ” !!!
5) التامل مع الآتحاد الأوروبي ” الند بالند ” !!!
6) أما فيما يتعلق بالعرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…فالمعياربالنسبة لترامب هو النفط والغاز المستخرج من هذه المنطقة ومدى يمكن لأميريكا شرائه ” بأبخس الأسعار” !!!
7) وأخيراً وليس اَخراً… فالمسلمون بنظر ترامب هم ” غرباء ” على هذا الكوكب ولا يستحقون الحرية والأستقلال والديمقراطية والأقتصاد والتنمية الحرة والمستدامة… وطبعاً بالنسبة لليمين المتطرّف الذي ينتمي اليه ترامب فاِن أسرائيل والصهيونية العالمية هي ” المعيار” لديه وكل ما تطلب وتتمنى هذه ” الأقوام ” من خلق الله سبحانه وتعالى لصالحها وأستحواذاً للأرض الفلسطينية وتشتيتاً لأهلها الفلسطينيين هو مستجاب من قبل سيّد البيت الابيض الملياردير!!!