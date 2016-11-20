﻿كريدي سويس ينقل مليون عميل إلى بنك سويسري جديد قام بإنشائه

زوريخ – رويترز: نقل بنك «كريدي سويس» أكثر من مليون من عملائه إلى بنك جديد تابع بدأ نشاطه أمس الأحد، في خطوة في إتجاه تجاه ما قد يصبح أكبر إدراج في سوق الأسهم السويسرية في أكثر من عشر سنوات.

ويأتي إنشاء الوحدة الجديدة، التي ستخدم العملاء من الأفراد والشركات وتقدم الأنشطة المصرفية الخاصة والاستثمارية، في إطار إعادة هيكلة أوسع نطاقا لـ»كريدي سويس» تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيجاني تيام لزيادة التركيز على إدارة الثروة، وتقليص الأنشطة المصرفية الاستثمارية المتقلبة.

وقال فرانك شوبرت، مدير مشروع البنك السويسري الجديد «إنشاء الكيان القانوني شرط مسبق على طريق الطرح العام الأولي.»

وحسب مصدر مطلع على خطط البنك يأمل المديرون التنفيذيون أن تبلغ قيمة البنك الجديد «كريدي سويس (شفايتز) ايه.جي»- نحو 20 مليار فرنك سويسري (19.8 مليار دولار)، وسيعتبر درة تاج المجموعة نظرا لربحيته.

تبلغ القيمة السوقية لمجموعة «كريدي سويس» حوالي 30 مليار فرنك وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقال «كريدي سويس» ان من السابق لأوانه إعطاء أي تقدير أولي للتقييم.

يأمل البنك أن يسلط الإدراج الضوء على جزء من البنك يُعتقد أنه مقدر بأقل من قيمته الحقيقية، ويمهد الطريق لعمليات استحواذ على بنوك سويسرية صغيرة.

وتشمل خطة الطرح الأولي جمع ما بين مليارين وأربعة مليارات فرنك عن طريق بيع 20 إلى 30 في المئة من «كريدي سويس (شفايتز) أيه.جي»، الذي يديره توماس غوتستاين، المسؤول التنفيذي المخضرم في البنك الأب.

وسيصبح الطرح هو الأكبر على الإطلاق في سويسرا منذ 2001 في حالة تسعيره عند الحد الأعلى للنطاق.

(الدولار = 1.0084 فرنك سويسري).