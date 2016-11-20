﻿دول آسيا والمحيط الهادئ مصممة على مكافحة الحمائية التجارية التي يدعو إليها دونالد ترامب

ليما – أ ف ب: أكدت دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمس الأحد في ليما مرة جديدة على معارضتها «لأي شكل من الحمائية»، مخالفة بذلك الحملة المعادية للعولمة التي أعلن عنها الرئيس الإمريكي المنتخب دونالد ترامب.

واجتمع قادة البلدان الـ21 في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بحضورالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لبحث التحديات في وجه الاقتصاد العالمي.

وانتهى اجتماعهم السنوي الذي بدأ الجمعة في عاصمة البيرو بإصدار إعلان ختامي أكد مرة جديدة تمسك دول ضفتي المحيط الهادئ بمواصلة اندماجها الاقتصادي من خلال رفع الحواجز التجارية بينها.

واختتم الرئيس الإمريكي باراك اوباما في ليما آخر رحلة رسمية إلى الخارج يقوم بها خلال سنواته الثماني في الحكم، بعقد مؤتمر صحافي في الساعة 18,00 (23,00 ت غ).

وتعهد قادة «أبيك» في البيان الختامي للقمة بـ»ابقاء أسواقنا مفتوحة ومكافحة اي شكل من اشكال الحمائية» التي لن تؤدي برأيهم سوى إلى اضعاف المبادلات التجارية «وإبطاء التقدم على طريق تعافي الاقتصاد الدولي».

وتمثل دول «أبيك» الـ21، التي هي أكثر من استفاد من العولمة، 60 في المئة من التجارة العالمية و40 في المئة من سكان العالم.

وتعهد القادة أيضا بعدم تخفيض قيمة عملاتهم «لغايات تنافسية» والعمل على اقامة منطقة تبادل حر متكاملة على الأمد الطويل.

وأعرب القادة عن قلقهم حيال «المعارضة المتزايدة للعولمة» في الولايات المتحدة وأوروبا، و»ظهور تيارات حمائية»، غير أنهم شددوا على ضرورة «توزيع أكثر إنصافا لفوائد» العولمة بين «جميع شرائح المجتمعات».

وهذه المواقف تتعارض تماما مع الوعود الانتخابية لترامب، الذي وعد الناخبين الإمريكيين بانعطافة حمائية يفترض أن تحافظ على الوظائف الصناعية في وجه المنافسة المتدنية الكلفة من دول مثل الصين والمكسيك.

وفي لقائه الثنائي التاسع والأخير مع اوباما، حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن العلاقة بين البلدين تواجه «لحظة محورية» مع انتخاب رجل الأعمال الثري في البيت الابيض.

وقال «آمل أن يعمل الطرفان معا لتركيز جهودهما على التعاون، والتعامل مع الخلافات في وجهات نظرنا، وجعل العملية الانتقالية تتم بهدوء ومواصلة تطوير العلاقة».

وكان ترامب انتقد بشدة خلال حملته اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة عام 2014 بين 12 دولة من المنطقة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، بدفع من ادارة اوباما.

غير ان هذه الاتفاقية التي استبعدت منها الصين، ما زالت تنتظر ابرامها في الكونغرس الإمريكي، ما يجعل مستقبلها الآن مجهولا مع سيطرة الجمهوريين على مجلسيه.

واغتنمت الصين المناسبة لتعطي دفعا في ليما لمبادرتها، البديلة الرامية إلى اقامة منطقة تبادل حر في آسيا والمحيط الهادئ، على أمل ضم جميع دول «أبيك» إليها، فضلا عن استراليا والصين والهند، انما بدون الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الصيني في خطاب أمام القمة كان محل ترقب «لن نغلق الباب امام العالم بل سنشرعه اكثر على مصراعيه».

ودعا جينبينغ قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية للتبادل الحر في آسيا والمحيط الهادىء لردم الهوة التي سيخلفها تخلي واشنطن المحتمل عن اتفاق التبادل الحر.

وأضاف «ان اقامة منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادىء مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على الامد البعيد. وعلينا ان نجهد في سبيل ذلك».

من جانبه قال الرئيس المكسيسي، انريكي بينا نييتو، الموجود أيضا في ليما انه يرغب في «منح الأولوية للحوار» مع ترامب بشأن «جدول اعمال جديد».

وابدى استعداده لإصلاح محتمل لاتفاق التبادل الحر المبرم في 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خصوصا بشان العمل والبيئة.

وخلال حملته الانتخابية انتقد ترامب بشدة الشراكة بين ضفتي الاطلسي الموقعة في 2015 بين 12 دولة من المنطقة بدفع من اوباما.

وقال ترامب ان هذا الاتفاق الذي يستبعد الصين «رهيب» مبديا معارضة شديدة لاحتمال التصديق عليه من الكونغرس الإمريكي ذي الغالبية الجمهورية.

وابدت أستراليا حماسة للمقترح الصيني لكن اليابان بدت اقل حماسة للمبادرة الصينية وتستمر في تاييد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي (تي بي بي) حتى بدون واشنطن.

وتعهدت اليابان والبيرو يوم الجمعة الماضي في إعلان مشترك بان «تدفع للتصديق باسرع وقت على اتفاقة الشراكة» التي اعتبرتاها «تجاريا وجيوسياسيا جوهرية لاستقرار المنطقة وازدهارها».

وقال رئيس وزراء أستراليا «إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تضم 11 اقتصادا آخر (كندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا والبيرو وسنغافورة وفيتنام). من الأفضل أن تكون الولايات المتحدة بينها. وإلا، فإن الأعضاء الآخرين مصممون على المضي قدما».

وقالت «كابيتال ايكونوميكس» الاستشارية أمس الأول «ان المعاهدة الصينية للتبادل الحر لن تعوض فشل معاهدة الشراكة الذي يمثل ضربة قوية للافاق الاقتصادية لآسيا الناشئة».

واضافت «ان المنافع للمنطقة ستكون على الارجح اقل بكثير» خصوصا لدول مثل فيتنام او ماليزيا «فانسحاب الولايات المتحدة اتاح فرصة للصين لتعزيز نفوذها في آسيا».