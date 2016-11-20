﻿تراجع صادرات السعودية غير النفطية 28 في المئة

الرياض – الأناضول: تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 27.6% إلى 2.64 مليار دولار، مقابل 3.64 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس الأحد تراجعت الواردات بنسبة 35.9، إلى 8.25 مليار دولار، مقابل 12.88 مليار دولار في سبتمبر 2015.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة، نحو 5.62 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 9.24 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015.

يذكر ان أبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية هي اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات البتروكيمياوئية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وقد أعلنت عن موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.