﻿نفي شائعات اندماج بنوك يهبط ببورصة أبوظبي… وجني الأرباح يدفع مؤشر أسهم السعودية إلى الهبوط

دبي – رويترز: تراجعت أسهم ثلاثة بنوك كبيرة في أبوظبي أمس الأحد، بعد أن نفت البنوك إجراء محادثات اندماج، في حين تأثرت الأسهم السعودية بعمليات بيع لجني الأرباح.

في المقابل ارتفعت سوق الأسهم المصرية مع استمرار شراء الصناديق الأجنبية في الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر أبوظبي 1.7 في المئة مع هبوط سهم «بنك الاتحاد الوطني» 5.2 في المئة و»بنك أبوظبي التجاري» 2.7 في المئة، بعد أن نفى البنكان في بيانين منفصلين أمس تقريرا نشرته وكالة (بلومبرغ) الأسبوع الماضي بأنهما يشاركان في محادثات اندماج.

وعلى نحو مماثل انخفض سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.8 في المئة بعد أن قال البنك في بيان للبورصة انه ليس لديه خطط اندماج. كانت (بلومبرغ) نشرت يوم الأربعاء الماضي أنه يجري محادثات اندماج مع «مصرف الهلال».

وتقرر تعليق تداول أسهم البنوك الثلاثة في وقت سابق أمس ثم استؤنف بعد صدور البيانات.

وقال أكبر خان، مدير إدارة الأصول في «الريان للاستثمار» القطرية «جِنّي الاندماج خرج من الزجاجة مع إعلان حكومة أبوظبي بالفعل دمج بنكين وصندوقين سياديين. تلك استراتيجة ناجعة عند محاولة التأقلم مع تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، لذا ليست مفاجأة أن يحاول المستثمرون التكهن بالشركات التي سيحل عليها الدور.»

وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.3 في المئة تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم الشركات الكبيرة. ونزل سهم «إعمار» العقارية 0.3 في المئة، وسهم «دو للاتصالات» 0.8 في المئة.

السعودية تتراجع ومصر ترتفع

تراجع المؤشر العام لبورصة الرياض 0.9 في المئة إلى 6570 نقطة، مبتعدا عن مستوى المقاومة الفنية عند ذروة يوليو/تموز البالغة 6703 نقاط. ومع ذلك مازال المؤشر مرتفعا 16.3 في المئة في الثلاثين يوما الأخيرة.

وكانت أسهم البنوك من بين الأسوأ أداء أمس، لتغلق البنوك الاثنا عشر المدرجة على انخفاض عدا إثنين. وهبط سهم «البنك السعودي الفرنسي» 3.7 في المئة إلى 26.10 ريال، ليتساوى مع متوسط تقديرات المحللين للقيمة العادلة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال خان «عندما ترتفع السوق 20 في المئة في شهر الواحد فمن الطبيعي أن بيع لجني الأرباح. تأرجحت المعنويات من الخوف الشديد إلى الجشع الشديد خلال فترة قصيرة.» وأضاف أن موجة البيع يغذيها المستثمرون من المؤسسات، في حين استمر المستثمرون الأفراد السعوديون – الذين يشكلون عادة معظم أحجام التداول – في البيع. وتابع «لذا أبلت الأسماء الكبيرة الأكثر سيولة بلاء حسنا.»

وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.5 في المئة، ليسجل أعلى مستوياته في ثماني سنوات، لكن أحجام التداول انخفضت نحو 30 في المئة عن المستوى القياسي المرتفع المسجل يوم الخميس.

والمؤشر مرتفع 32.3 في المئة منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار الصناديق الأجنبية في شراء الأسهم اليوم حسبما أظهرت بيانات البورصة.وقال سمسار في القاهرة «المستثمرون الأجانب لم يتوقفوا رغم بعض الضعف في الجنيه.»

وزاد سهم «أوراسكوم للاتصالات» 5.9 في المئة، وكان الأكثر تداولا. وزاد سهم «العربية لحليج الأقطان» 6.5 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مشؤرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 6570 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3302 نقطة. أيضا تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.7 في المئة إلى 4221 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.06 في المئة إلى 9781 نقطة، بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5507 نقطة.

وزاد المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 5521 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.06 في المئة إلى 1181 نقطة.وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 11277 نقطة.