﻿تدفق السياحة الشتوية يرفع نسب إشغال فنادق الإمارات وقطر عمان

دبي – دب ا: قال خبراء سياحة وفنادق أن الفنادق في الامارات وقطر وسلطنة عمان تشهد اقبالا كبيرا من السائحين، مع بداية الموسم الشتوي الذي يتميز بطقسه المعتدل.

وأفاد هؤلاء أن الفنادق في دبي والدوحة وبعض مدن سلطنة عمان تسجل منذ مطلع الشهر الجاري نسب إشغال مرتفعة تصل إلى 90 في المئة، وأن بعضها رفع لافتات «كامل العدد».

كما تشهد رحلات الطيران إلى مطارات دبي والدوحة ومسقط نسبة إشغال كبيرة مع بداية الموسم السياحي.

وقال الخبير الفندقي انطوان صايغ، رئيس مجموعة «غلوريا للفنادق والمنتجعات» في الخليج، أن نسب الإشغال ارتفعت منذ بداية الشهر الجاري، خاصة في الإمارات مع الاقبال السياحي من اوروبا واسيا .

وذكر أن نسب الإشغال في فنادق «غلوريا» في دبي وابوظبي إرتفعت من 70 في المئة إلى 98 في المئة، ووصلت في بعض الايام إلى 100 في المئة.

وأضاف «بلغ الأمر إعداد قوائم انتظار»، مشيرا إلى أن بدء العطلة المدرسية في السعودية، وتوافد السعوديين للسياحة في دبي، أسهما في رفع نسب الإشغال بمعدلات كبيرة.

وقال الخبير الفندقي معتز الخياط «إن القطاع السياحي في دول الخليج يشهد نموا كبيرا، عاما تلو الآخر، وأصبح من أبرز القطاعات الداعمة للإقتصاد».

وتابع «التكامل الكبير بين الحكومات والقطاع الخاص أدى إلى تطور هذا القطاع بشكل كبير، وبفضل هذا التكامل أصبحت الصحراء على رأس أجندة السائحين عندما يفكرون بزيارة الخليج، حيث تم مد الخدمات التي تسهل السياحة والسفاري في المناطق الصحراوية».

واشار الخياط إلى ان مدن الخليج تتسابق على طرح منتجات سياحية جديدة، لرفع حصصها من الحركة المسجلة في هذا القطاع، فضلا عن مساهمة الحركة العقارية والتجارية والصناعية في تسويق دول المنطقة على المستوى السياحي.

واضاف «تشير التوقعات إلى احتفاظ القطاع بنسب نمو مرتفعة خلال العام المقبل، خاصة مع تزايد المشاريع السياحية الجاري تنفيذها وعدد الغرف الفندقية التي ستُسلّم في دبي والدوحة خلال الاشهر المقبلة».

واشار الخياط إلى وجود حاجة كبيرة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، لإستيعاب الأعداد المتوقعة من السائحين في الإمارات وقطر.

أما الخبير السياحي ديفيد ويلسون، مدير عام فندق «والدورف أستوريا دبي» فقال «تشهد أشهر تشرين ثاني/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر وكانون ثاني/يناير إرتفاعا كبيرا في حجز غرف الفنادق».

وقال أيضا ان تميز دبي في تقديم منتجات سياحية مبتكرة أسهم في جذب السائحين من الدول الاوربية، خصوصا بريطانيا والمانيا، مشيرا إلى أن السائح يجد خلال اقامته في الفندق، وجبات طعام من مختلف البلدان، وخدمات الاسترخاء في النادي الصحي، إلى جانب رحلات بحرية، وإطلالة على مشاهد طبيعية ممتعة.

إلى ذلك، قال الخبير السياحي باتريك أنطاكي أن الإمارات توفر للسائح مايحتاجه من أنشطة ترفيهية وتسوق، وخدمات فندقية تجعل إجازته فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء الخليج المعتدلة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الفنادق تضم أطقم ضيافة مدربة ومؤهلة على اعلى مستوى للتعامل مع السائح، وتعمل هذه الاطقم إلى تقديم أفضل خدمة للسائح الراغب في الحصول على خدمات استرخاء، أو خدمات ترفيه بحري وغوص.

ولفت أنطاكي، وهو مدير فندق «ميريديان العقة» في الفجيرة، إلى أن الفنادق تحرص على تقديم خدمات «نادي الاطفال» التي اصبحت من أهم عوامل الجذب الرئيسية للإقامة في الفندق، حيث يقضي الأطفال اوقاتهم في رعاية متخصصين، يقدمون لهم الألعاب ويمارسون معهم الأنشطة الترفيهية، بينما يقضي الوالدان اوقاتهم على الشواطئ.ٍ

وأشار إلى أن هذا المفهوم دفع فندقه إلى انفاق ميزانية كبيرة لتطوير نادي الأطفال، والتوسع في خدماته ليستقبل عدد أكبر من الأطفال، ويقدم لهم انشطة تناسب مختلف الأعمار.