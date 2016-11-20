﻿صندوق النقد العربي: المصارف الإسلامية حققت نمواً سنوياً يتراوح بين 15و200 في المئة

أبوظبي – الأناضول: قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أمس الأحد ان المصارف الإسلامية حققت نمواً يتراوح بين 15 و20 في المئة سنوياً خلال العقد الحالي.

وأضاف الحميدي، في كلمة ألقيت نيابة عنه على هامش مؤتمر حول الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية في أبوظبي، أن المصارف الإسلامية تمكنت من عددها واتساع انتشارها الجغرافي، وأصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.

وأوضح أن أصول المصارف الإسلامية ارتفعت إلى حوالي 2 تريليون دولار في نهاية عام 2015.

وتعد صناعة الصيرفة الإسلامية في كل من السعودية والإمارات ذات أهمية عالمية، وتمثل أصول المصارف الإسلامية فيهما نحو 19 و7 في المئة على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم.

وحسب دراسة صدرت في يونيو/حزيران الماضي عن صندوق النقد العربي، فإن المصارف الإسلامية «أصبحت تحوز جزءاً لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم وتنامي أنشطة هذه الصناعة».

ولفت الحميدي إلى أن هذا التطور في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل فيها هذه المؤسسات. وأضاف أن استمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على مقدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات ذات جودة عالية، تُميزها عن غيرها من حيث تلبية احتياجات المستفيدين، وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف، وكذلك على مدى شفافية عمل المصارف الإسلامية وخضوعها لرقابة قوية من قبل السلطات المعنية.

وأوضح أن هذا النمو المتسارع في حجم الصناعة المصرفية الإسلامية يحتم على السلطات الرقابية في بلداننا العربية مسؤولية كبيرة من أجل تطوير الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل هذه المصارف.