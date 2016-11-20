﻿روني: وسائل الإعلام تحاول كتابة شهادة وفاتي الكروية!

لندن – الأناضول: شن المهاجم الإنكليزي وين روني هجوما على وسائل الاعلام المختلفة التي تطارده في كل واقعة، والانتقادات الموجهة إليه شخصيا في الفترة الأخيرة. وقال روني: «أشعر بأن وسائل الإعلام تحاول كتابة شهادة وفاتي الكروية، وأنا لن أسمح بحدوث ذلك على الإطلاق». وأضاف: «ما يحدث معي أمر مشين وغير محترم من وسائل الإعلام، وأنا فخور بلعبي للمنتخب الإنكليزي ولم أنته بعد». وختم: «أعتقد أن ما حدث حتى الآن كاف، ولا بد أن ترحمني وسائل الاعلام». ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية منذ أيام صورا لقائد المنتخب روني، وهو في حالة سكر تام عقب استبعاده من مباراة المنتخب أمام إسبانيا بداعي الإصابة. وبعدها بأيام، اعتذر روني عما بدر منه خلال الأيام الماضية. وأصدر بيانا قائلًا: «أتقدم بالاعتذار إلى مدرب المنتخب الإنكليزي ورئيس الاتحاد على تلك الصور التي لا تليق بي، كما أنني أتقدم بالاعتذار أيضا إلى كافة المشجعين الصغار الذي شاهدوا صوري وأنا في حالة سكر».

فضيحة للاعبين في المنتخب الإنكليزي قبل لقاء إسبانيا

لندن – الأناضول: كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن تورط آدم لالانا وجوردن هندرسون لاعبي المنتخب الانكليزي، في فضيحة جنسية بعد تأكيدات من شهود عيان برؤيتهما، السبت قبل الماضي، في ناد للتعري بمدينة بورنموث الجنوبية. وأضافت الصحيفة، نقلا عن الشهود، أن لالانا وهندرسون ظهرا في ناد للتعري عقب نهاية مباراتهما أمام أسكتلندا في تصفيات أوروبا. وذكر الشهود أن لالانا وهندرسون كانا يحتسيان الخمور في النادي، الذي يبعد عن الفندق الذى يقيم فيه منتخب إنكلترا بـ110 أميال، وطلبا من الفتيات التواجد معهما. وأفاد أحد الشهود أن اللاعبين غادرا النادي في الواحدة فجرا، بدون علم الجهاز الفني للمنتخب الإنكليزي. وجاءت تلك الواقعة قبل 48 ساعة فقط من موعد المباراة الودية بين المنتخبين الإنكليزي والإسباني. ويبدو أن معسكر المنتخب الإنكليزي يشهد حالة من الانفلات، حيث تم الكشف منذ أيام عن صور لوين روني، قائد المنتخب، وهو في حالة سكر، قبيل المباراة ذاتها.

رومينيغه: توسعات كرة القدم قد ترفع عدد اللاعبين في الفرق إلى 40!

برلين – د ب أ: قال كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني إنه يعتقد أن الأندية البارزة ستكون قريبا بحاجة إلى زيادة عدد لاعبي فرقها إلى 40 لاعبا، إذا استمرت سلطات كرة القدم في عمليات التوسع في اللعبة. وقال رومينيغه إنه خلال مسيرته كلاعب كانت الفرق تضم 16 أو 17 أو 18 لاعبا. وأضاف: «في الوقت الحالي يلزم كل فريق أن يضم ما يتراوح بين 25 و30 لاعبا. وقريبا ربما يحتاج الفريق إلى 40 لاعبا إذا استمر الفيفا واليويفا على هذا النهج.» وانتقد زيادة مشاركات المنتخبات في المباريات الودية والتصفيات والبطولات. وبصفته رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية (ايكا)، يعتزم رومينيغه معارضة خطة جاني إنفانتينو رئيس الفيفا الخاصة بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا. وقال رومينيغه إن معارضته تأتي فقط في إطار الحرص على سلامة اللاعبين. وكان رومينيغه انتقد فترة توقف المنافسات المحلية الأخيرة لإقامة المباريات الدولية، قائلا إنها تعطل كرة القدم على مستوى الأندية.

إيقاف حسام حسن وتغريم الزمالك 15 ألف جنيه!

القاهرة – د ب أ: أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إيقاف حسام حسن، مدرب فريق المصري البورسعيدي مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد خلال المباراة أمام الإسماعيلي بالمرحلة التاسعة للدوري. وقررت اللجنة تغريم الزمالك 15 ألف جنيه، بسبب غياب المدرب السابق، مؤمن سليمان عن المؤتمر الصحفي بعد لقاء طنطا في المرحلة ذاتها .وجرت معاقبة عامل ملابس وأخصائي العلاج الطبيعي لفريق الداخلية بالإيقاف 8 مباريات بسبب سلوك غير رياضي، وإيقاف إداري الفريق محمود شكري 4 مباريات للاعتراض على الحكم .

الجزائر تشارك في تصفيات كأس افريقيا للمحليين

■ الجزائر – د ب أ: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مشاركته في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها كينيا في عام 2018. وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، إنه قرر تشكيل منتخب للمحليين واعتماد مشاركته في التصفيات الخاصة بالمنطقة الشمالية المؤهلة لبطولة امم افريقيا 2018 بكينيا. وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة البلجيكي جورج ليكنز سيتولى الاشراف على منتخب المحليين الذي سيخوض معسكرا اعداديا من 18 الى 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل .