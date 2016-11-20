﻿الدوري التونسي: الصفاقسي يستعيد الصدارة والترجي يعود الى سكة الانتصارات

تونس – د ب أ: عزز الصفاقسي موقعه في صدارة المجموعة الأولى من الدوري التونسي بفوزه، على مضيفه البنزتي 1/صفر ضمن الجولة السابعة.

ويدين الصفاقسي للاعبه علاء المرزوقي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 39 ليصعد الفريق إلى المركز الأول برصيد 17 نقطة متقدما على النجم الساحلي بنقطة. وفشل البنزرتي للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الرابع. وفي المجموعة ذاتها حقق اتحاد تطاوين الفوز على ضيفه ترجي جرجيس بهدف سجله محمد سوداني في الدقيقة 59. ويحتل تطاوين المركز السادس بست نقاط بينما يقبع جرجيس في المركز الخامس بسبع نقاط.

وفي المجموعة الثانية، عاد الترجي إلى سكة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية بفوزه خارج قواعده على نجم المتلوي بهدف سجله سعد بقير في الدقيقة 60. ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر الأفريقي، فيما يحتل المتلوي المركز الخامس بعشر نقاط. وحول الملعب القابسي تخلفه ضد مضيفه الأولمبي الباجي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل ثمين في الشوط الثاني. وسجل للباجي محمد البجاوي في الدقيقة 15 ومنوبي الحدادي في الدقيقتين 18 و44، لكن القابسي انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عن طريق درامي ميخايلو في الدقيقة 54 وهشام السيفي (هدفين) في الدقيقتين 62 و80. ورفع القابسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بينما أصبح في رصيد الباجي أربع نقاط في المركز السابع قبل الأخير.