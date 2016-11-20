﻿الدوري المصري: محمد صلاح مدرباً للزمالك بعد قبول استقالة سليمان

القاهرة – د ب أ: أعلنت ادارة نادي الزمالك المصري قبول استقالة المدرب مؤمن سليمان وتعيين محمد صلاح خلفا له .

ورفض سليمان حضور الجلسة التي عقدها رئيس النادي مرتضى منصور مع الجهاز الفني بعد الانتقادات التي وجهها له رئيس النادي واتهامه بأنه لا يستطيع السيطرة على اللاعبين، رغم الفوز على طنطا بهدف نظيف في الجولة التاسعة .وكشف منصور عن تعيين محمد صلاح المدرب العام مدرباً مع استمرار باقي أفراد الجهاز الفني إسماعيل يوسف مديرا للكرة وعلاء عبدالغني وأحمد عبدالمقصود مدربين وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بجانب بقاء الجهاز الإداري كما هو. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة العاشرة للدوري المصري .