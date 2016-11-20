﻿الدوري القطري: الريان ينتزع فوزا صعبا من لخويا

الدوحة – د ب أ: خيم التعادل 2/2 بين لخويا وضيفه الريان، في قمة المرحلة السابعة من دوري نجوم قطر، والتي شهدت أيضا فوز الجيش على الشحانية 3/1 وتعادل السد مع الوكرة 1/1.

وتقدم الريان بهدف رودريغو تاباتا في الدقيقة 32 وتعادل لخويا بهدف لويس مارتن في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أضاف الريان الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق عبدالرحمن الحرازي. ورغم النقص العددي بلخويا بعد طرد محمد عبدالله في الدقيقة 70 إلا أنه تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق يوسف العربي. ورفع الريان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف لخويا الثالث. وحافظ الجيش على الصدارة اثر تغلبه على الشحانية، 3/1. ورفع الجيش رصيده إلى 19 نقطة، فيما توقف رصيد الشحانية عند ثماني نقاط في المركز العاشر. وسجل أهداف الجيش روماريو ريكاردو (هدفين) في الدقيقتين 15 و81 ومرادناجي حسين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف الشحانية محمد تايبيا في الدقيقة 54. وخيم التعادل 1/1 بين السد والوكرة. وتقدم السد بهدف يوغرطة حمرون في الدقيقة 60 قبل أن يتعادل محسن متولي للوكرة في الدقيقة الأخيرة. ورفع السد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام لخويا، كما رفع الوكرة رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر الأخير.