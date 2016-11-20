﻿العين الاماراتي يخسر بصعوبة في ذهاب النهائي!

سيول – رويترز: فرط العين الإماراتي في تقدمه بهدف وخسر 2-1 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي في ذهاب نهائي . وسيحاول العين، الساعي للتتويج باللقب لأول مرة منذ 2003، التعويض عندما يستضيف منافسه الكوري في لقاء الإياب السبت المقبل.

وفشل العين في الحفاظ على تقدمه بهدف رائع في الدقيقة 63 عن طريق الكولومبي دانيلو اسبريا بعد تمريرة سحرية من القائد عمر عبدالرحمن (عموري) الذي مرر داخل منطقة الجزاء ليسدد اسبريا بمهارة في الشباك. ولعب عموري الدور الأبرز في تأهل العين للنهائي للمرة الأولى منذ 2005 ونال جائزة «رجل المباراة» ثماني مرات في 12 مباراة. وكاد عموري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 عندما مر من مدافعين اثنين لكن كوون سون تي حارس تشونبوك أبعدها بيد واحدة وحولها إلى ركلة ركنية. ونجح تشونبوك بطل آسيا 2006 في تسجيل هدفين في سبع دقائق ليحول تأخره إلى فوز عبر هدفين للبرازيلي ليوناردو الذي رفع رصيده من الأهداف خلال النسخة الحالية إلى عشرة أهداف. وقبل النهاية بخمس دقائق فقط أبعد فوزي فايز مدافع العين الكرة برأسه من على خط مرمى فريقه. وكاد العين أن يتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ضربة رأس لإسماعيل أحمد لكنها خرجت بعيدا عن المرمى. ويتطلع العين أن يصبح أول فريق من غرب آسيا يفوز باللقب منذ السد القطري عام 2011 عندما تفوق على تشونبوك بركلات الترجيح.