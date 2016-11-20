﻿الدوري الاسباني: الريال يسحق أتلتيكو في قمة مدريد بـ«هاتريك» رونالدو… وبرشلونة يخفق بدون ميسي وسواريز

مدريد – رويترز: سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على أتلتيكو في آخر قمة للعاصمة الإسبانية على ملعب «فيسنتي كالديرون» بالدوري الإسباني. وعزز الريال تصدره برصيد 30 نقطة من 12 مباراة وبفارق أربع نقاط عن برشلونة الثاني الذي أهدر نقطتين بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه ملقة. وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي سينتقل لخوض مبارياته على ملعب جديد الموسم المقبل، عند 21 نقطة ويتأخر بنقطة واحدة عن فياريال ونقطتين عن أشبيلية الذي فاز بصعوبة 3-2 على ديبورتيفو لاكورونيا.

وتقدم رونالدو بهدف للريال من ركلة حرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 23 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبت له ونفذها بالدقيقة 71. وانطلق غاريث بيل من ناحية اليسار في هجمة مرتدة سريعة وأرسل كرة عرضية قابلها رونالدو بسهولة من مدى قريب إلى داخل المرمى في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف بالدوري هذا الموسم.

وعاني برشلونة بدون ليونيل ميسي ولويس سواريز وتعادل على أرضه مع ملقة الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين. وطرد الحكم لاعبين من ملقة في آخر 20 دقيقة من المباراة التي خاضها برشلونة بدون ميسي بسبب المرض وسواريز بسبب الإيقاف. ولدى ميسي وسواريز ثمانية أهداف لكل منهما. وغاب أندريس إنيستا قائد برشلونة بسبب الإصابة وعجز فريق المدرب لويس إنريكي عن اختراق دفاع ملقة الذي تعرض للضغط طوال اللقاء. ورغم الاستحواذ على الكرة والهيمنة على المباراة عانى برشلونة كثيرا لصنع الفرص وعندما اقترب اللاعبون من التسجيل تألق كارلوس كاميني حارس ملقة وتسبب في إحباط محاولات أصحاب الأرض. وأنقذ كاميني فرصة خطيرة من جيرار بيكي وأخرى من نيمار في الوقت المحتسب بدل الضائع. وطرد دييغو يورنتي مدافع ملقة في الدقيقة 69 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف مع نيمار، لكن معاناة برشلونة استمرت رغم مطالبة بيكي بركلة جزاء بدت واضحة عندما جذبه ميكيل فيلانويفا. وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة: «نحن محبطون… لم نتوقع أن يدافعوا بهذه الصورة… لكن هذا أمر يعود لمدربهم. كانت الكثافة الدفاعية للاعبي المنافس لا تصدق.» وأضاف: «لم يؤثر طرد أول لاعب لأن كل اللاعبين كانوا في الخلف. أعجبتني عقلية لاعبي فريقي والثقة التي كانوا يتمتعون بها هم والجماهير. وبات ملقة منافسا صعبا لبرشلونة مؤخرا في «نوكامب» حيث فاز 1-صفر في فبراير/ شباط 2015 وخسر 1-صفر الموسم الماضي.

وأحرز غابرييل ميركادو هدفا مثيرا للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكلل انتفاضة أشبيلية بعد التأخر بهدفين إلى فوز 3-2 على ديبورتيفو لاكورونيا ويرتقي إلى المركز الثالث. ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء لديبورتيفو في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بينما كان متقدما في النتيجة 2-1 عندما دفع الأرجنتيني ميركادو منافسه فلورين أندوني داخل منطقة الجزاء. وأفلت ميركادو من الحصول على بطاقة حمراء محتملة وسجل هدفا من مدى قريب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما عادل فيتولو النتيجة في الدقيقة 87. وسجل رايان بابل مهاجم ليفربول السابق الهدف الأول لديبورتيفو في الدقيقة الأولى وعزز أندوني تقدم الفريق من مجهود فردي رائع في الدقيقة 42 قبل دقيقتين من إحراز ستيفن نزونزي الهدف الأول لاشبيلية. واعترض لاعبو ديبورتيفو بعد دفعة ميركادو لأندوني الذي ظل على أرضية الملعب عدة دقائق بعد الالتحام واستغل أشبيلية ذلك سريعا. وسجل فيتولو هدفا من داخل المنطقة وبعدها بخمس دقائق استغل ميركادو ركلة ركنية وخطف هدف الانتصار ليطلق احتفالات صاخبة من جانب المدرب خورخي سامباولي وصيحات استهجان من جانب مشجعي صاحب الأرض.