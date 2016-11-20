﻿الدوري الهولندي: أياكس يقسو على نيميخن بخماسية ويتصدر

أمستردام – د ب أ: ارتقى أياكس إلى صدارة الدوري الهولندي مؤقتا، بعدما حقق فوزا ثمينا 5/صفر على ضيفه نيميخن، في المرحلة الثالثة عشرة التي شهدت أيضا تعادل رودا كيركراده مع ضيفه ألكمار 1/1، وتفينتي آنشخيده مع ضيفه أوتريخت بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد أياكس، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسمين الماضيين، إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه فينورد، الذي بإمكانه استعادة الصدارة مجددا في حال تفاديه الخسارة أمام ضيفه زفوله. وارتدى الدنماركي الشاب كاسبر دولبيرغ ثوب الإجادة، بعدما سجل الأهداف الثلاثة الأولى لأياكس في الدقائق 19 و24 و38. وأحرز بيرتراند تراوري الهدف الرابع في الدقيقة 55، فيما اختتم لاسه شوني مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 57. وسقط تفينتي آنشخيده في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل 1/1 مع ضيفه أوتريخت، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة عقب طرد رامون لويين في الدقيقة التاسعة. واستفاد تفينتي من النقص العددي لمنافسه، بعدما سجل هيداتير افست هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 22. ولم يهنأ تفينتي بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك ريتشاريو زيفكوفيتش التعادل في الدقيقة 26. وارتفع رصيد تفينتي إلى 20 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط أمام أوتريخت السابع.