﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان يقهر عناد نانت ويزاحم موناكو على الصدارة

باريس – د ب أ: استأنف باريس سان جيرمان انطلاقته الرائعة في حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي بعد فترة التوقف بسبب روزنامة المباريات الدولية وحقق نصرا غاليا 2/صفر على ضيفه نانت في المرحلة الثالثة عشرة. وشهدت المرحلة فوز نانسي على ديجون 1/صفر وميتز على مضيفه تولوز 2/1 وتعادل رين مع آنجيه 1/1 وباستيا مع مونبلييه 1/1 .

وحسم سان جيرمان المباراة بهدفين سجلهما الأرجنتيني آنخل دي ماريا والمهاجم الأسباني البديل خيسي رودريغز في الدقيقتين 13 و90، ليكون الفوز الخامس مقابل تعادل وحيد في آخر ست مباريات في المسابقة هذا الموسم. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف موناكو وأمام نيس الذي يمكنه الانفراد بالصدارة مجددا إذا حقق الفوز على مضيفه سانت اتيان في ختام المرحلة. وأهدر رين فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات سريعا بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام سان جيرمان وفرط في فوز ثمين على ضيفه آنجيه. وتقدم رين بهدف جوفاني سيو في الدقيقة 22 من المباراة التي شهدت طرد رومان توماس نجم آنجيه في الدقيقة 58 ولكن آنجيه تغلب على النقص العددي وسجل التعادل عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة 82 . ورفع رين رصيده إلى 21 نقطة ليظل في المركز السادس كما رفع آنجيه رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر. وتخلص ميتز من دوامة النتائج الهزيلة بعد أربع هزائم متتالية وتعادل واحد في المباريات الخمس الماضية، وتغلب على مضيفه تولوز بهدفي يان جيفري وجورج مانجيك في الدقيقتين 35 و48 مقابل هدف سجله أودسون إدوارد في الدقيقة 90 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وتقدم للمركز الحادي عشر فيما تجمد رصيد تولوز عند 19 نقطة في المركز السابع. وتعادل باستيا مع مونبلييه بهدف إلياس صخيري نجم مونبلييه عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة مقابل هدف ستيف موني في الدقيقة 55 ليرفع باستيا رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز السادس عشر مقابل 15 نقطة لمونبلييه الذي تقدم للمركز الثاني عشر.