﻿الدوري الايطالي: يوفنتوس يعزز موقعه في الصدارة وروما يسقط أمام أتالانتا

روما – د ب أ: عزز يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي بعدما تغلب على ضيفه بيسكارا 3/صفر ضمن المرحلة الثالثة عشرة. وصعد نابولي إلى المركز الرابع بعدما تغلب على مضيفه أودينيزي 2/1 وفاز كييفو على ضيفه كالياري 1/صفر، وسقط روما في فخ الخسارة 1/2 أمام مضيفه أتلانتا، وفاز سامبدوريا على ساسولو 3/2 وبولونيا على باليرمو 3/1، وتورينو على كروتوني 2/صفر، وفيورنتينا على إمبولي 4/صفر، ولاتسيو على جنوى 3/1.

وارتفع رصيد يوفنتوس في المركز الأول إلى 33 نقطة ليتفوق بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه روما الثاني، بينما تجمد رصيد بيسكارا عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر. وافتتح الألماني الدولي سامي خضيرة التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 36 بمساعدة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 63 بمساعدة خضيرة، ثم أضاف البرازيلي أندرسون هيرنانيز الهدف الثالث في الدقيقة 69 .وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، أشرك ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس اللاعب مويسي كين (16 عاما) بدلا من ماندزوكيتش، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدرجة الأولى. وتقدم نابولي بهدفيه في الدقيقتين 47 و57 وسجلهما لورينزو إنسيني ثم رد أودينيزي بهدف وحيد سجله ستيب باريتشا في الدقيقة 59 .كذلك صعد كييفو إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بينما تجمد رصيد كالياري عند 16 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر. ويدين كييفو بالفضل لماسيمو غوبي الذي سجل الهدف الوحيد بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وانهى روما الشوط الأول متقدما بهدف سجله دييغو بيورتي من ركلة جزاء في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني، انتفض أتلانتا وتمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ماتيا كالدارا قبل أن يضيف فرانك كيسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء. وتوقف رصيد روما عند 26 نقطة في المركز الثاني ، مؤقتا، كما رفع اتلانتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتا. والخسارة هي الثالثة لروما هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لاتلانتا مقابل التعادل في مباراة والخسارة في أربع.