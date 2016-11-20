﻿الدوري الالماني: لايبزيغ يعيش أوقاتا من الإثارة في الصدارة بعد سقوط البايرن

برلين – د ب أ: يجلس لايبزيغ بسعادة على القمة في أول مشاركة له في دوري الدرجة الأولى الألماني في الوقت الذي يبدو وأن هيمنة بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة تتقوض حاليا.

وتعرض البايرن لأول هزيمة له هذا الموسم والهزيمة الأولى منذ بداية آذار/ مارس الماضي بعدما خسر أمام بوروسيا دورتموند مساء السبت بهدف نظيف في «كلاسيكير» البوندسليغا. وقال ماتس هوميلز قلب دفاع البايرن: «حقيقي أننا لم نعد نهيمن، لم نعد البايرن الذي كنا عليه في السنوات القليلة الماضية». وانضم هوميلز إلى البايرن الصيف الماضي بعد أكثر من ثمانية أعوام قضاها في دورتموند. واعترف بأن اللاعبين الذين اعتادوا على فلسفة المدرب الأسباني السابق بيب غوارديولا في اللعب، ما زالوا يحاولون التأقلم مع طريقة اللعب المختلفة نوعا ما التي يعتمد عليه المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي.

البايرن، الذي يبحث عن لقبه الخامس على التوالي في البوندسليغا، فاز مرتين فقط في أخر ست مباريات، حيث تعادل مع اينتراخت فرانكفورت وكولون وهوفنهايم قبل أن يخسر على يد دورتموند. وأكد هوميلز أن الهزيمة أمام دورتموند «ليست نهاية العالم، تقييم المباريات ليس عبر النتائج فقط». وتراجع البايرن إلى المركز الثاني للمرة الأولى منذ ايلول/ سبتمبر 2015، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر لايبزيغ الذي لم يخسر حتى الآن، ونجح مساء الجمعة في الفوز في ملعب باير ليفركوزن 3/2 ليحقق فوزه السادس على التوالي ويرفع رصيده إلى 27 نقطة. وقال أنشيلوتي: «لسنا سعداء بشأن خسارة هذه المباراة القوية». وأضاف: «دورتموند بدأ بشكل جيد ثم فرضنا كلمتنا على المباراة، بعد عشرين دقيقة كنا الأفضل أمام منافس ما زال يتمتع بالقوة، راض عن الأداء في مواجهة منافس قوي، لكنني لست راضيا عن النتيجة». وأشعل ماريو غوتزه حماس اكثر من 81 الف مشجع احتشدوا في ملعب «سيغنال ايدونا بارك» بعد أن مرر الكرة من بين قدمي هوميلز في الدقيقة 11. وصعد دورتموند إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف البايرن. وقال المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميانغ صاحب هدف الفوز لدورتموند: «لقد عدنا أخيرا لدائرة المنافسة علينا أن نواصل اللعب على هذا المنوال». وأضاف: «علينا أن نضع نصب تركيزنا على مبارياتنا، والا نتأثر بما تفعله الفرق الأخرى». واحتفل اوباميانغ بالهدف بطريقة مثيرة قبل أو يوضح في وقت لاحق أن صديق فرنسي له كان موجودا في المدرجات. وأضاف: « لقد اخترت الاحتفال بهذه الطريقة، في الحقيقة هو مشجع للبايرن، وليس صديقي فقط بل صديق فرانك ريبيري جناح البايرن أيضا، لذا اخبرته بعد المباراة أن بإمكانه تشجيع دورتموند». ويعود البايرن إلى الأجواء يوم الأربعاء المقبل عندما يلاقي روستوف الروسي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه باير ليفركوزن في البوندسليغا. ويلتقي لايبزيغ يوم الجمعة المقبل مع مضيفه فرايبورغ، وبإمكانه أن يوسع الفارق الذي يفصله عن البايرن في الصدارة إلى ست نقاط. وبات لايبزيغ أول فريق من شرق المانيا يتصدر البوندسليغا منذ حقق هانزا روستوك الإنجاز ذاته عام 1991.