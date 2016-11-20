﻿الدوري الانكليزي: ساوثهامبتون يعرقل ليفربول ويضع الصدارة في متناول تشلسي… وتعادل مثير بين يونايتد وأرسنال

لندن – د ب أ: أهدر ليفربول فرصة جديدة لتعزيز موقفه في صراع الصدارة بالدوري الإنكليزي وسقط في فخ التعادل مع مضيفه ساوثهامبتون بالمرحلة الثانية عشرة، والتي شهدت فوزا ثمينا 2/1 لمانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس ليزاحم ليفربول في الصدارة مؤقتا. وصب تعادل ليفربول في صالح تشلسي الذي يستطيع انتزاع الصدارة في حال الفوز على مضيفه ميدلزبره في مباراة أخرى بالمرحلة. وارتدى المهاجم الفرنسي البديل أوليفيه جيرو عباءة المنقذ مجددا وسجل هدف التعادل 1/1 لأرسنال مع مضيفه مانشستر يونايتد. كما شهدت المرحلة فوز واتفورد على ليستر حامل اللقب 2/1 وبورنموث على مضيفه ستوك 1/صفر وتعادل إيفرتون مع سوانزي 1/1 .

وكافأ النجم الإيفواري الكبير يايا توريه مدربه الأسباني جوسيب غوارديولا على استعادة الثقة به والصفح عنه بعد المشكلة التي ثارت بينهما في الآونة الأخيرة، وسجل هدفين ليقود الفريق للفوز الثمين على مضيفه كريستال بالاس. وسجل توريه هدفيه في الدقيقتين 39 و83 فيما أحرز كونور ويكهام الهدف الوحيد لبالاس في الدقيقة 66 .ورفع السيتي رصيده إلى 27 نقطة ليزاحم ليفربول في الصدارة وإن تفوق ليفربول بفارق الأهداف المسجلة فحسب بعد تعادله السلبي مع مضيفه ساوثهامبتون.

وعلى استاد «أولد ترافورد» في مانشستر، كان يونايتد في طريقه للتأكيد عمليا على استعادة بعض اتزانه في الموسم الحالي وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي رغم فترة التوقف التي أعقبت انتصاره الماضي على سوانزي في المرحلة الماضية، لكن جيرو سجل هدف التعادل للمدفعجية في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة. ورفع يونايتد رصيده إلى 19 نقطة لكنه ظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف توتنهام ونقطة واحدة أمام إيفرتون، وارتفع رصيد أرسنال إلى 25 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف تشلسي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم أحرز الأسباني خوان ماتا هدف التقدم ليونايتد بقذيفة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68 قبل أن يحرز جيرو هدف التعادل لأرسنال بضربة رأس في الدقيقة 89 . وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية. وحصل أندير هيريرا على ركلة حرة مبكرة أمام منطقة جزاء أرسنال مباشرة اثر إعاقة من محمد النني وسدد خوان ماتا الكرة بيسراه رائعة لكنها مرت خارج القائم مباشرة على يمين التشيكي بيتر تشيك حارس أرسنال. وسنحت فرصتان خطيرتان متتاليتان لأرسنال في الدقيقة السابعة، الأولى من تسديدة أليكسيس القوية من خارج منطقة الجزاء والتي أخرجها أحد المدافعين برأسه لركنية، والثانية عندما وصلت الكرة على رأس ثيو والكوت داخل منطقة الجزاء حيث هيأها لزميله أليكسيس الذي أكملها برأسه ولكن إلى خارج المرمى. ورغم الضغط المكثف من يونايتد في بعض فترات المباراة والتحركات الخطيرة من المهاجم ماركوس راشفورد، ظل دفاع أرسنال على تماسكه وتنظيمه أمام الحارس تشيك الذي تكفل بالتقاط العديد من الكرات العالية ليمنح فريقه ثقة كبيرة. وشهدت الدقيقة 35 قرارا مثيرا للجدل اثر سقوط أنتونيو فالنسيا داخل منطقة الجزاء عندما حاول التخلص من ناتشو مونريال مدافع أرسنال الذي حاول مزاحمته ليسقط فالنسيا بسهولة داخل منطقة الجزاء فيما أشار الحكم باستمرار اللعب. وكثف يونايتد ضغطه الهجومي في الدقائق التالية وباغت مارسيال بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء أخرجها تشيك بأطراف أصابعه لركنية فوق العارضة ولعبها ماتا لتصل في النهاية إلى مارسيال مجددا حيث سددها قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن في متناول الحارس تشيك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الشوط الثاني وسدد مارسيال كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 48 ولكنها ذهبت في يد تشيك. وأسفرت محاولات يونايتد الهجومية عن هدف التقدم في الدقيقة 68 اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة رائعة من فالنسيا إلى أندير هيريرا الذي لعبها بدوره من الناحية اليمنى وقابلها ماتا بتسديدة رائعة إلى داخل المرمى. وفي الوقت الذي بدا فيه اللقاء على وشك الانتهاء بهذه النتيجة، جاء هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 89 اثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية لعبها البديل أليكس تشامبرلين من الناحية اليمنى بعد عشر دقائق من نزوله ليقابلها البديل الآخر جيرو بضربة رأس رائعة إلى داخل المرمى. وباءت محاولات الفريقين في الوقت بدل الضائع بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 .