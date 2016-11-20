﻿توقيف رجل وامرأة مارسا الجنس بصوت صاخب في محطة قطار

براونشفايج (ألمانيا) – د ب أ: لم يكتف رجل وامرأة، في ألمانيا، بممارسة العلاقة الحميمة في مكان عام بل، ساعد الاثنان في الكشف عن فعلهما بالأصوات الصاخبة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الاتحادية أمس عن القبض على الرجل والمرأة وهما يمارسان الجنس بصوت صاخب داخل مرحاض في محطة القطار في مدينة براونشفايج.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (28 عاما) والمرأة (25عاما) كانا في نوبة شديدة من الشهوة لدرجة أنهما لم يلتفتا إلى وجود طاقم الإشراف داخل المحطة.

وفي وقت لاحق أبدت المرأة التي كانت مخمورة مقاومة، وذلك قبل أن يتم اقتيادها إلى المخفر، فيما تبين أن الرجل صادر بحقه أمر اعتقال من هيئة تنفيذ الأحكام لقضاء مدة 31 يوما بالسجن بسبب إدانته في جريمة اختلاس.

وتولت الشرطة الاتحادية التحقيق في الواقعة مع الاثنين.