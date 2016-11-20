﻿ريانا تتصدر قائمة المرشحين لجائزة الموسيقى الأمريكية

لوس أنجليس – د ب أ: يبدو أن ليلة الأحد قد تكون ليلة الحظ بالنسبة للمغني الكندي ديريك، حيث من المقرر الإعلان عن الفائزين بجائزة الموسيقى الأمريكية التي رشح فيها ديريك لـ 13 جائزة، فيما يعد أكبر عدد ترشيحات لمغنٍ خلال عام واحد، منها أفضل مغني راب وأفضل ألبوم بوب/ روك.

وحظيت المغنية ريانا على سبعة ترشيحات، تشمل جائزة فنانة العام .وتنافس على جوائز الحفل أيضا جاستين بيبر وسيلينا جوميز واريانا جراندي وكاري اندروود. وقد رشح بيبر والمغنية أديل لخمس جوائز.

ومن المقرر أن يقدم الحفل عارضة الأزياء الامريكية جيجي حديد والممثل الكوميدي جاي فارو. وسوف يقدم كل من اريانا جراندي وليدي جاجا وفريق جرين داي وبرونو مارس وستينج عروضاً خلال الحفل. وشملت قائمة مقدمي الحفل عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والممثل روبرت داوني جونير والممثلة زوي ساندانا .

ويذكر أن جائزة الموسيقى الأمريكية ، التي تم أسست عام 1973 كبديل لجوائز جرامي، تعد أكبر جوائز تعتمد على تصويت الجهور، وفقاً للمنظمين. ويتم منح الجوائز بناء على تصويت إلكتروني .

ومع ذلك فان الترشيحات تعتمد على مبيعات الألبومات الغنائية، وهو الذي أدى لترشيح ألبوم «بربل رين « Purple Rain للمغني الراحل برينس، الذي صدر عام 1984 ، خلال حفل 2016 ، وذلك بعد ارتفاع مبيعاته بعد وفاة المغني في نيسان/إبريل الماضي .