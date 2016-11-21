تقرير لصحيفة سعودية يثير “موجة غضب” في العراق

بغداد- الأناضول- أثار تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الأحد، غضباً واسعاً في أوساط برلمانية وسياسية ورسمية عراقية؛ حيث نسب إلى مسؤول في منظمة الصحة العالمية تصريح بشأن حدوث العشرات من حالات الحمل غير الشرعي في مدينة كربلاء (جنوب)، التي تعتبر مقدسة لدى الشيعة، إثر زيارات دينية العام الماضي.

وطالبت هذه الأوساط البرلمانية والسياسية العراقية حكومة بلادها بمقاضاة الصحيفة، وإغلاق مكاتبها في البلاد، فيما طالبت بغداد الصحيفة بتقديم اعتذار عن التقرير الذي اعتبرته “مسيئاً” لمواطنيها.

وفي عددها المقصود، نشرت الصحيفة التي تصدر من لندن، تقريراً بعنوان “تحذير أممي من حدوث حالات حمل غير شرعي في كربلاء”.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، غريغوري هارتل، قوله إن “المناسبات الدينية التي تقام في جنوب العراق تشهد في الغالب اختلاطاً غير منتظم بالوفود القادمة من الخارج، خصوصاً من جمهورية إيران المجاورة له، ويصعب على القوات الأمنية السيطرة على الوضع بسبب كثرة أعداد المشاركين”.

وأضاف هارتل أنه بعد “زيارة الأربعين العام الماضي حصلت فيها حالات حمل غير شرعي لأكثر من 169 امرأة عراقية”.

لكن المنظمة نفت صحة التصريح المنسوب لها، وأدانت في بيان “بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمت لمبادئها بصلة”، مشيرة إلى أنها تتحرى حالياً عن مصدر الخبر الخاطئ، مرجحة لجوئها إلى “مقاضاة ناشريه”.

وتوالت بيانات رجال الدين والسياسيين الشيعة المندّدة بالتقرير، والتي تطالب الحكومة بمقاضاة الصحيفة، وإغلاق مكاتبها في العراق.

إذ قال رجل الدين الشيعي النافذ وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن تقرير الصحيفة “تعدٍ قذر”، مهدداً بغلق مكتب الصحيفة لدى بغداد بطرق “معهودة” في حال لم تقدم اعتذاراً للعراقيين.

كما طالب الصدر الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم إزاء ذلك.

بدوره، طالب نائب رئيس البرلمان، همام حمودي، بـ”رفع دعوى قضائية حكومية، أممية متمثلة بمنظمة الصحة العالمية، ضد الصحيفة لتطاولها السيء بنشر خبر كاذب”.

حمودي (الذي ينتمي لـ”المجلس الأعلى الإسلامي” الشيعي بزعامة عمار الحكيم‎) دعا لـ”إيقاف عمل الصحيفة داخل العراق ومقاطعتها بجميع الوسائل الممكنة سيما الشراء ونشر الاعلانات فيها”.

أما النائبة في البرلمان، حنان الفتلاوي، فقالت بدورها، إنها ستقيم دعوى قضائية ضد الصحيفة، داعية في الوقت نفسه عبر بيان ورد لموقع (شفق نيوز)، الحكومة إلى “منع تداول وتسويق هذه الصحيفة في العراق”.

والفتلاوي تنتمي لـ”لائتلاف دولة القانون”، وهو ائتلاف سياسي شيعي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.

من جهته، طالب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، الصحيفة، بتقديم اعتذار لمواطنيه عن التقرير الذي اعتبره “مسيئاً” للعراقيين.

وذكر في بيان له إن “التقرير الملفق الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” بعددها الصادر اليوم، يشكل إساءة للشعب العراقي الذي يقاتل ويضحي بخيرة أبنائه دفاعا عن الأرض والشرف والكرامة”.

ودعا مكتب العبادي الصحيفة والجهة المالكة لها إلى “تقديم اعتذار للشعب العراقي على التقرير السيء الملفق الذي كذبته منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “في الوقت الذي ندعو إلى الابتعاد عن نشر الأخبار المضللة والتحريضية، فإن بلادنا تحتفظ بحقها في مقاضاة الصحيفة المذكورة وفق الأصول والقوانين المعمول بها”.

وإزاء رد الفعل الواسع الذي صدر من العراق، أعادت الصحيفة نشر رد “الصحة العالمية” على موقعها، وقالت إنها “ومن خلال التزامها بمبدأ الأعراف المهنية والمصداقية التي تلزم بها صحيفة العرب الدولية “الشرق الأوسط” فإنها تنشر هذا النفي لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تضمنها”.

وأفادت: “تم إيقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير”.