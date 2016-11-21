فنزويلا تأمل بتحسّن العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب





كراكاس- رويترز- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد إنه يأمل بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب، على الرغم من أنه وصف ترامب العام الماضي بأنه”قاطع طريق ولص”.

وينتقد مادورو الولايات المتحدة منذ أن وصل إلى السلطة في 2013، وينحي باللوم عليها في إثارة “حرب اقتصادية” أدت إلى وقوع فنزويلا في أزمة ارتفع خلالها معدل التضخم بشكل كبير بالإضافة إلى نقص كبير في السلع.

وقال ترامب في يوليو تموز إن الولايات المتحدة “سينتهي بها الأمر أن تصبح فنزويلا” إذا فازت منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة. وقال مادورو في كلمة تلفزيونية “آمل أن يكون لفنزويلا علاقات أفضل خلال الرئاسة المقبلة للولايات المتحدة مع دونالد ترامب.. وأن تتغلب على الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جورج دبليو. بوش والتي عمّقها مع الأسف (باراك) أوباما”.

وكان سلف مادورو هوجو تشافيز قد وصف بشكل شهير الرئيس السابق جورج دبليو. بوش بأنه “الشيطان” في الأمم المتحدة قبل عشر سنوات عندما كانت علاقاتهما في الحضيض.

والتقى مادورو بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في كولومبيا في سبتمبر أيلول. وتحدث كيري مع مادورو بشأن “التحديات الاقتصادية والسياسية” وحثّه على العمل مع المعارضة في بلاده وذلك حسبما قالت الحكومة الأمريكية.