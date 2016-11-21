الصين تضع الجيش في حالة تأهب قصوى بعد قتال في شمال شرق ميانمار

بكين- رويترز- قالت الصين إن قواتها المسلحة وُضعت في حالة تأهب قصوى بعد أن هاجمت جماعات مسلحة في ميانمار مراكز للجيش والشرطة قرب حدودهما المشتركة في مطلع الأسبوع وإنها ستعمل على حماية مواطنيها وممتلكاتهم في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير لها في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد أن ثلاث جماعات مسلحة هاجمت في آن واحد مواقع أمنية في بلدتي ميوس وكوتكاي في ولاية شان بشمال شرق ميانمار في وقت سابق من يوم الأحد.

وقالت شينخوا نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها إن ضحايا من الجيش والمدنيين سقطوا ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان على موقعها على الانترنت إنها تأمل بالتحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع مزيد من التصعيد.

وقال بيان الوزارة إن “الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى وسيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وسلامتها بالإضافة إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين الذين يعيشون على امتداد الحدود”.

وشُرد الآلاف بسبب القتال الدائرة منذ عشرات السنين بين الجيش وجماعات عرقية مسلحة في ولاية شان التي تعيش فيها عدة جماعات كبيرة تعمل بالقرب من الحدود مع الصين وتايلاند.