زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب تشيلي والأرجنتين

بوينوس ايرس- أ ف ب- ضرب زلزال قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر الأرجنتين وتشيلي الأحد الساعة 5,57 بالتوقيت المحلي (20,57 ت غ) دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار كبيرة، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين.

وضرب الزلزال محافظة سان خوان الأرجنتينية وفق ما أفاد المعهد، موضحا أنه وقع على عمق 130 كلم وتبعته ثلاث هزات ارتدادية متتالية بقوة 3,7 و3 و4 على مقياس ريختر، غير أنه تم استبعاد خطر حصول تسونامي على الساحل التشيلي.

وتم تحديد مركز الزلزال في الأرجنتين على بعد 19 كلم جنوب غرب مدينة سان خوان و139 كلم شمال ميندوزا.

وفي تشيلي شعر السكان بالزلزال في مناطق أتاكاما، كوكيمبو، فالبارايسو، أوهيغنز، وكذلك في محيط سانتياغو.