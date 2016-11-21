الحوثيون: التحالف والقوات اليمنية ارتكبت 114 خرقا للهدنة

اليمن- الأناضول- اتهمت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) التحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية بارتكاب 114 خرقا للهدنة الأخيرة في عدة مناطق من البلاد.

جاء ذلك على لسان العميد الركن شرف لقمان، الناطق الرسمي باسم القوات الموالية لـ”الحوثيين” والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حسبما أفاد موقع “سبأ” التابع لـ”الحوثيين”، في وقت متأخر من مساء الأحد.

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام التحالف العربي والقوات الحكومية قوات الحوثيين وصالح بارتكاب 405 خروقات للهدنة، والتأكيد على أنهم يردون فقط على هذه الخروقات.

“لقمان” زعم أن التحالف العربي “خرق” وقف إطلاق النار “منذ الساعة الأولى لدخوله حيز التنفيذ؛ من خلال شن سلسلة غارات جوية، مستخدما أسلحة محرمة دوليا”.

وأشار إلى أن الخروقات، التي تم رصدها، شملت “قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا على القرى والمديريات الحدودية، التي تعرضت لقصف مكثف أكثر من أي وقت مضى”، حسب زعمه.

والسبت، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في بيان له عن هدنة إنسانية جديدة، لمدة 48 ساعة، بدأت اعتباراً من الساعة (12:00) ظهرًا بالتوقيت المحلي (09:00 تغ).

ووفقاً للتحالف، فإن الهدنة “تتمدد تلقائياً” في حال التزام الحوثيين وقوات صالح بها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفِي مقدمتها مدينة تعز (جنوب غرب)، ورفع الحصار عنها، وحضور هذين الطرفين في لجنة التهدئة والتنسيق (التي شكلتها الأمم المتحدة) إلى مدينة ظهران الجنوب (السعودية)”.

وهذه هي الهدنة السادسة في عمر الحرب اليمنية، والتي ترعاها الأمم المتحدة، والسابعة مع تلك التي أعلنتها قوات التحالف العربي، في 25 يوليو/ تموز 2015، من طرف واحد.

وحتى الساعة، لم يُعلن بعد ما إذا كانت الهدنة سيتم تمديدها “تلقائيا” أم لا؛ حيث أنه من المفترض أن تنتهي عند الساعة (12:00) ظهرًا بالتوقيت المحلي (09:00 تغ) ما لم يتم الإعلان عن تمديدها.