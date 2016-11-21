مدينة كربلاء العراقية تشهد إحياء أربعينية الإمام الحسين

كربلاء- د ب أ- أحيت حشود من الشيعة من العراق ودول العالم الاثنين مراسم أربعينية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي محمد، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وتشهد كربلاء منذ أيام تدفقات بشرية من العراق وإيران ولبنان ودول الخليج وأذربيجان لإحياء المناسبة المقدسة لدى الشيعة.

ووصلت الغالبية العظمى من الزوار من الرجال والنساء والأطفال إلى ضريح الإمام الحسين مشيا على الأقدام قاطعين مسافات طويلة في شوارع تم تأمينها من قبل القوات العراقية ومتطوعي الحشد الشعبي.

وأعلنت الحكومة العراقية الاثنين عطلة رسمية لتسهيل أداء مراسم الزيارة ولتأمين انسيابية في حركة نقل الزوار.

وتخيم على المناسبة أجواء الحزن والأسى والبكاء والضرب على الصدور إلى جانب هتافات وشعارات تمجد مسيرة الإمام الحسين وأصحابه الذين سقطوا في معركة الطف قبل 14 قرنا في رحاب كربلاء.

وأخذ مشهد إحياء أربعينية الإمام الحسين في العراق بالاتساع سنويا منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.