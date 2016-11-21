أردوغان: تركيا مثل السد بين المنظمات الإرهابية والعالم

إسطنبول- الأناضول- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن تركيا مثل السد الذي يحول بين المنظمات الإرهابية من جهة، والعالم وعلى رأسه أوروبا من جهة أخرى.

جاءت تصريحات أردوغان، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الـ62 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وأضاف الرئيس التركي، أنه “إذا انهار هذا السد (في إشارة إلى تركيا) فإن هذه المنظمات ستغرق العالم بالدماء”.

وأكد الرئيس التركي في كلمته أن “العالم يواجه اختبارات وتهديدات جديدة، في مقدمتها الإرهاب والتغير المناخي”.

ودعا المنظمات الدولية الى “إعادة النظر في عملها، في الفترة الحالية التي تشهد عولمة المخاطر، وتغيرات في موازين القوى”.

وشدد الرئيس التركي على “الحاجة المتزايدة لتطوير الحوار والتعاون في هذه الفترة، التي تشهد زيادة أهمية مفهوم الأمن الشامل”.

وختم أردوغان “يجب عدم النسيان أن الناتو لم يكن يوما مجرد منظمة دفاعية تأسست لمواجهة التهديدات المشتركة، وإنما هو منتدى أمني يجمع الدول المرتبطة بالمثل العليا لتطوير القيم الديمقراطية”.

وانطلقت السبت الماضي في إسطنبول، إجتماعات الـ62، للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بمشاركة وزراء ومسؤولين وبرلمانيين من الدول الأعضاء في الحلف.

ويشار إلى أن تركيا تخوض حربا ضد العديد من التنظيمات كـ”داعش” و”بي كا كا” و”غولن” و”ب ي د” و”ي ب ك”.